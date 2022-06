“Il Covid una banale influenza?”. Lilli Gruber interrompe Ilaria Capua: cala il gelo | Video

L’aumento “preoccupante” dei contagi da Covid e dei ricoveri è al centro della puntata del 17 giugno di Otto e mezzo su L7. La stessa Lilli Gruber si è contagiata e conduce il programma da casa. “È una nuova ondata estiva. Che cosa sta succedendo nel momento in cui non ci sono più restrizioni come le mascherine?”, chiede la conduttrice a Ilaria Capua. “Il virus fa il virus e le persone non mettono in atto le misure che sappiamo funzionare”, osserva la virologa. “Bisogna mettere la mascherina al chiuso e stare lontano da chi prende l’aereo dove la mascherina non si porta”, prosegue la Capua. “E poi tutti i virus cercano di sfuggire alle nostre difese immunitarie. Ora è ri-scappato, è tornato a circolare”.

Il botta e risposta tra Lilli Gruber e Ilaria Capua a Otto e mezzo

A questo punto la Gruber la interrompe: “Perché tutti pensano che siccome siamo vaccinati è una influenza. Ma non è proprio una banale influenza, io sono a casa da 17 giorni“, si sfoga la conduttrice. La Capua quindi spiega: “In alcune persone si manifesta in maniera seria. Questa infezione bisogna evitare di prenderla perché ti tiene a casa diciassette giorni. Chi vuole stare a casa per tutto questo tempo e non andare in vacanza?”, chiede la virologa. “Allora proteggiamoci almeno per questo se non vogliamo farlo per l’interesse della comunità”.