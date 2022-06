Giornata Mondiale contro Desertificazione e Siccità: in Italia è a rischio il 28% del territorio

La siccità, e l’azione necessaria a prevenire i suoi esiti disastrosi, è il tema chiave della Giornata per la lotta alla Desertificazione e della Siccità che si celebra oggi, 17 giugno.

Tra il 1900 e il 2019, si calcola che la siccità ha colpito 2,7 miliardi di persone nel mondo e ha causato 11,7 milioni di morti. Attualmente, le previsioni stimano che entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre i tre quarti della popolazione mondiale, privandola della risorsa più importante e vitale: l’acqua.

Desertificazione e degrado del suolo continuano ad avanzare in tutto il Pianeta. Attualmente, sono circa mezzo miliardo le persone che vivono in aree gravemente deteriorate, soprattutto in Africa, Asia, Medio Oriente, Sudamerica, Stati Uniti e Australia. In Italia il 28% del territorio italiano è a rischio desertificazione: principalmente nelle regioni meridionali, ma anche in Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Lo evidenzia l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). A rendere sabbioso e poco fertile il terreno, più friabile e soggetto a frane non è solo l’aumento delle temperature. Tra le cause del degrado ci sono anche: la perdita di qualità degli habitat, l’erosione del suolo, la frammentazione del territorio, la densità crescente di coperture artificiali.

Il Global Land Outlook riporta che nel mondo il 70% delle aree libere da ghiacci è stato alterato dall’uomo, con conseguenze dirette e indirette su circa 3,2 miliardi di persone, e si prevede che entro il 2050 questa quota possa raggiungere il 90%.

Nel nostro “Save the Day” dedicato a questa giornata speciale, abbiamo raccolto le osservazioni di Alessandro Leto, Direttore Generale della Water Academy SRD Foundation.

