Ballando con le Stelle | Fan sotto choc dopo le dichiarazioni: vuole andare via

Non c’è pace per Ballando con le Stelle. Le sue parole sono molto taglienti, i dubbi sono fortissimi: potrebbe andarsene per sempre

Lo storico programma di Rai1 è alle prese con la prossima edizione. Sono molte le voci che si rincorrono, soprattutto sugli ipotetici nuovi concorrenti. Nelle ultime ore, infatti, un’altra grande showgirl sembra essere vicina alla pista di Ballando con le Stelle: dopo aver ricevuto un sonoro no da Carlo Conti, Milly Carlucci la vorrebbe tutta per sé.

Proprio in merito alle grandi novità, però, secondo i fan potrebbe essercene una tutt’altro che positiva. Le sue parole sono pungenti e potrebbero rivelare una realtà decisamente amara, per sé e per il programma: potrebbe non tornare.

Ballando con le Stelle: cambio di guardia in giuria

Una delle protagoniste di Ballando con le Stelle è indiscutibilmente Selvaggia Lucarelli. La giornalista è nota per il suo modo di fare schietto e sincero, che da sempre è molto divisivo: o la si ama, o la si odia. Questo stile non lo adotta solo nel proprio mestiere, strettamente legato alle notizie, ma anche durante i momenti delle votazioni dei concorrenti di Ballando con le Stelle e in ogni ambito della sua vita.

La scorsa edizione, per lei, non è stata proprio all’acqua di rose. Per Selvaggia Lucarelli, infatti, l’anno scorso è stato all’insegna delle tensioni con Morgan, ex concorrente del talent show. Proprio poche ore fa, poi, è stata confermata la prima concorrente del prossimo anno, Iva Zanicchi. La cantante ha voluto lanciare una frecciatina alla Lucarelli, a cui ha detto: “La signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Io lo capisco che il suo ruolo è quello, ma non deve esagerare…“. Un altro volto che nelle ultime ore sembra vicino a Ballando con le Stelle, ancora non confermato, è anche quello di Valeria Marini.

L’esperienza dell’anno scorso con Morgan e l’avviso di Iva Zanicchi potrebbero aver fatto decidere a Selvaggia Lucarelli di mollare il posto in giuria. A proporre questo scoop son proprio i fan. Sui propri canali social, la giornalista ha risposto ad alcune domande dei followers, tra cui: ““Ti rivedremo a Piazzapulita?, Ti rivedremo su Radio Capital?, Ti rivedremo a Ballando?”. A questi quesiti, la Lucarelli ha risposto con tre frasi, specificando l’ordine casuale delle stesse: “Ci rivedremo, forse ci rivedremo, non ci rivedremo“.

Questo fa intendere che, se per un programma è certa del proprio ritorno, per un altro è invece in dubbio e sul terzo non ha ripensamenti: non tornerà. Che quest’ultimo sia proprio Ballando con le Stelle? Non ci resta che attendere e scoprirlo.

