Attacchi d’ansia | peggiorano con il caldo: prendi SUBITO questo integratore

Chi soffre di problematiche legate all’ansia, durante l’estate può notare un peggioramento. Un integratore può aiutare: ecco di cosa si tratta

I problemi d’ansia sono un problema purtroppo molto diffuso, che affligge gran parte della popolazione di tutte le età. Se alcune persone la nascondono sotto un tappeto fingendo che non esista, tante altre provano quotidianamente ad affrontarla, con terapie farmacologiche adatte o percorsi psicoterapeutici.

Durante l’estate e i mesi caldi, però, i problemi d’ansia possono subire un drastico peggioramento. Per far fronte a questa situazione, sicuramente pesante e non piacevole, si può ricorrere a un integratore dagli effetti ottimali per il trattamento degli stati ansiosi: prendetelo subito.

Ansia estiva: ecco cosa la può alleviare

A causare un peggioramento dell’ansia, durante i mesi estivi, è proprio il caldo. L’afa e la temperatura rendono infatti l’aria molto calda e respirarla aumenta queste sensazioni: si pensi a quanto sia piacevole, d’inverno, uscire a prendere una boccata d’aria fresca nei momenti di ansia e panico. A peggiorare il tutto, poi, subentra anche l’ipersudorazione, con cui si perdono sali e liquidi preziosi per il benessere psico-fisico.

Per gestire queste problematiche ci sono diversi metodi. Al di là del percorso psicoterapeutico, sempre consigliato in caso di situazioni che minano la quotidianità, ci sono alcuni rimedi di facile attuazione, che possono alleviare questi fastidiosi sintomi. Innanzitutto è necessario bere molta acqua e preferirla a temperatura ambiente: la si può arricchire con del limone, per renderla aromatica e più dissetante.

Molto utili sono anche gli oli essenziali, da mettere su un fazzoletto e da annusare quando sembra che manchi l’aria, Ottimi sono quelli di menta e di lavanda. Il primo, inoltre, si può usare anche per un massaggio alle gambe dopo la doccia, in modo da aiutare gli arti inferiori a sgonfiarsi e a drenare i liquidi in eccesso.

Fondamentale è poi il magnesio, integratore energizzante e mio-rilassante che aiuta a sostenere la stanchezza e a regolare il sonno e l’umore. Accanto a questo integratore si possono assumere anche le tisane di melissa, passiflora e zenzero o la classica e intramontabile camomilla, che favoriscono il rilassamento psico-fisico. In generale, anche una dieta equilibrata e che non appesantisca l’apparato digerente è molto utile. Sentirsi bene fisicamente, infatti, permette alla mente di rilassarsi più facilmente e di non cadere in stati ansiosi di difficile gestione.

The post Attacchi d’ansia | peggiorano con il caldo: prendi SUBITO questo integratore appeared first on Ck12 Giornale.