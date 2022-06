“Vi saluto da casa”. Paolo Del Debbio sostituito a Dritto e Rovescio: chi conduce in studio (e perché)

“Vi saluto da casa mia, purtroppo mi sono beccato il Covid”. Così Paolo Del Debbio ha aperto la puntata di giovedì 16 giugno di Dritto e Rovescio: la conduzione dalla studio di Rete4 è stata affidata a Marcello Vinonuovo, che lo sostituirà fino a quando non si sarà negativizzato. La staffetta era nota da diverse ore, ma non era stato svelato il motivo dell’assenza di Del Debbio, anche se era immaginabile.

“Ero riuscito a evitare il Covid quasi fino alla fine – ha dichiarato Del Debbio – non è niente di preoccupante però sono in quarantena. Vi lascio nelle mani del collega, sarà una puntata molto ricca. Auguro una buona trasmissione a tutti e spero di esserci giovedì prossimo per l’ultima puntata”. Intanto questa condotta da Vinonuovo è ricca di temi importanti: innanzitutto in apertura c’è stata l’intervista con Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Si è discusso soprattutto sugli ultimi risvolti della guerra in Ucraina e dei lati negativi per l’economia italiana.

Lo scenario è drasticamente peggiorato negli ultimi giorni, sono tornati in gioco anche lo spread e l’inflazione che incidono particolarmente sull’incremento dei tassi di interesse dei mutui. Nel corso della puntata previsti altri temi caldi, dalle polemiche sul reddito di cittadinanza alla questione salariale, passando per gli immigrati di seconda generazione e della difficile integrazione.