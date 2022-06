“Un programma tutto suo”: Jessica Selassié vola alto, lo show è pronto

Jessica Selassié è l’ex gieffina che sta per sfondare. Il programma in realtà sarebbe già pronto ed è perfetto per lei.

Jessica Selassié è la principessa del momento e per lei c’è un futuro radioso in attesa. Scopriamo insieme le indiscrezioni delle ultime ore.

Le principesse Selassié sono state fortemente volute da Alfonso Signorini nel cast del Grande Fratello Vip della passata edizione. Tra tutte quella che ha avuto maggior successo é sicuramente Jessica che si è distinta anche per la delusione per il rampollo Barù Gaetani.

Appena varcata la porta rossa Jessica ha sempre fatto molto parlare di sé e ha ripreso in mano i social network sui quali è molto attiva. Le cose con Barù non sono andate bene e pare che la principessa ci abbia messo finalmente una pietra sopra. Per il momento il gossip sulla sua vita privata è in fase di stallo, ma quello sul suo futuro professionale fiocca di novità.

Nelle ultime settimane la principessa si è dedicata al suo passatempo preferito le dirette su Instagram. Questa sua propensione e attitudine alla telecamera potrebbe portarle decisamente molta fortuna già da settembre: “Un programma tutto suo”.

Jessica Selassié: un futuro radioso davanti

Jessica Selassié ha riscosso un grandissimo successo grazie al reality di Canale 5. Ad Alfonso Signorini deve praticamente tutta la sua immensa popolarità attuale. Il conduttore e la giovane ragazza sono in ottimi rapporti e questo non é un mistero per nessuno. Lo stesso Alfonso infatti disse : “Sento le Selassié tutti i giorni”.

Questo legame di amicizia e stima reciproca é proseguito insomma e potrebbe diventare anche un sodalizio professionale. Jessica é molto giovane e non ha molta esperienza televisiva, ma sono in tantissimi a volerla vedere con un programma tutto suo.

non c’è niente da fare, è proprio il suo habitat naturale questo. sta iniziando a ritagliarsi un suo piccolo spazio con queste dirette e da qui andrà sempre più lontano, ne sono certa. ❤🤞🏻#jerù #jessyselassie — 🌸 (@thehoIyinnocent) June 15, 2022

Mette a suo agio i professionisti che l’accompagnano nelle dirette,

Seleziona solo domande interessanti che possano coinvolgere tutti,

Ci permette di avere informazioni professionali ma allo stesso tempo comprensibili a tutti Adoro questo genere di dirette❤#jessyselassie #jerù pic.twitter.com/3vfZC2BC6a — OverParty (@OverpartyC) June 15, 2022

Il desiderio potrebbe avverarsi in effetti e il programma già c’è. GF Vip party é lo spazio che va in onda su Mediaset Infinity a braccetto con l’omonimo reality e sarebbe perfetto per il debutto di Jessica in TV. Dopotutto la sua passione per le interviste web e la sua dimestichezza col reality sarebbero la combo vincente. Chissà se Signorini glielo proporrà in una delle loro conversazioni telefoniche?

