roma,-brucia-la-discarica-di-malagrotta.-“entro-6-chilometri”:-disastro-ambientale,-ordinanza-choc

La discarica di Malagrotta è andata a fuoco nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, provocando danni e disagi piuttosto gravi. Dopo il contenimento dell’incendio da parte di circa sessanti vigili del fuoco, al lavoro tutta la notte, continuano a esserci fiamme sparse e una densa colonna di fumo che preoccupa i residenti. Per spegnere definitivamente il rogo, che ha divorato due capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, ci vorranno diversi giorni. Per ora si è riusciti solo a confinare le fiamme ed evitare che si propagassero altrove. Nella zona, come riporta il Messaggero, l’aria sarebbe letteralmente irrespirabile.

“Le preoccupazioni le abbiamo espresse da decine di anni. Combattiamo per ridare dignità a questo territorio, dopo aver ospitato la discarica, che ancora ospitiamo. Qui vicino ci sono pascoli, orti e allevamenti. È un disastro ambientale preannunciato e che non ci aspettavamo così catastrofico”, ha spiegato Emanuela D’Antoni del comitato Valle Galeria Libera. Intanto l’allarme coinvolge pure Fiumicino. Pare, infatti, che la nube si stia spostando verso l’aeroporto. “Vi chiedo di seguire molto attentamente le raccomandazioni già fatte dal Comune di Roma”, ha scritto su Facebook il sindaco del Comune di Fiumicino, Esterino Montino.

Nel frattempo, vista la gravità della situazione, l’Asl ha vietato attività all’aperto nel raggio di 6 km e invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse. Mentre l’Arpa sta posizionando delle centraline per il monitoraggio dell’aria. Lo ha fatto sapere il vicepresidente del Consiglio Municipale Roma XI. Mentre Gianluca Lanzi, presidente dello stesso Municipio, ha dichiarato: “E’ un disastro ambientale di dimensioni incalcolabili”. Nelle prossime ore poi sarà diramata un’ordinanza di chiusura per le prossime 48 ore delle scuole dell’infanzia e dei nidi che si trovano nel raggio di 6 chilometri dal Tmb di Malagrotta. Lo ha comunicato in un post su Facebook la presidente del Municipio Roma XIII, Sabrina Giuseppetti.