Rai1, la conduttrice si sfoga: “È stato uno shock”: lo sgarro subito fa ancora male

Una storica conduttrice di Rai1 ha rivelato tutto il proprio dolore per una scelta subita pesantemente. È stata durissima

Non è sempre facile la vita dei conduttori e, in generale, la vita di chi lavora in televisione. Proprio come non è tutto oro ciò che luccica, anche la fama che dà il fatto di essere visti da milioni di persone può avere conseguenze negative, da dover gestire autonomamente. Una delle principali è la paura della delusione, del crollo: la paura di non piacere più e di non riuscire ad arrivare al pubblico.

Nelle ultime ore, un noto volto di Rai1 e della Rai in generale ha proprio ammesso un periodo di vera difficoltà lavorativa e personale. Il suo racconto è profondo e, anche se dopo dieci anni, il dolore è ancora tangibile: ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Rai1, Caterina Balivo ne parla come una ferita ancora aperta

Dopo due anni di pausa dalla televisione, durante i quali la conduttrice ha voluto concentrarsi sulla propria famiglia, Caterina Balivo sta ritornando. Il primo progetto è su Tv8, “Chi vuole sposare mia mamma?”, e inizierà il 22 giugno. Qui, dei figli adulti aiuteranno le loro mamme a ritrovare l’amore e, quindi, la fiducia in sé stesse: non ci sarà però nessun matrimonio.

Successivamente, dal 28 luglio, sbarcherà nuovamente in casa sua, su Rai2 con “Help – Ho un dubbio“. Qui aiuterà le persone nei propri percorsi decisionali, aiutandole a prendere scelte importanti per la propria vita. Il periodo è quindi d’oro e per lei sembra che le porte della televisione si siano nuovamente spalancate. Come spesso racconta in diverse interviste, non le piace leggere che ha messo da parte la tv per fare la mamma. “Ho scelto di essere protagonista della mia vita in un momento in cui il mondo è cambiato. Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli perché non è vero!“.

Caterina Balivo, poi, durante l’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni ha anche ammesso una grossa amarezza, che dopo dieci anni ancora non la abbandona. Si tratta di Festa Italiana, il programma pomeridiano che ha condotto su Rai1 dal 2005 al 2010, con diversi argomenti sia di attualità che di gossip. “L’unico che non avrei lasciato è Festa italiana. È stato uno shock aver perso quella trasmissione” ha ammesso, con amarezza. Oggi però per Caterina Balivo inizia una nuova era lavorativa e televisiva.

