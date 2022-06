Oroscopo di venerdì 17 giugno: le stelle su lavoro e amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Le previsioni zodiacali espresse dall’oroscopo prevedono una giornata buona, seppur normale. In amore, le stelle amiche renderanno abbastanza frizzanti alcuni momenti: la noia non saprete davvero dove stia di casa! Vi aspetta probabilmente anche una serata carica di divertimento. Tenetevi forte, preparatevi a grandi cambiamenti nei prossimi giorni! Alcuni di voi si troveranno a un bivio, fondamentale per la vita di coppia: riflettete bene e imboccate la strada che riterrete più giusta, quella che vi condurrà diretti alla felicità. Single, davanti a voi avete l’alba di un giorno nuovo e di un ulteriore periodo raggiante: fisicamente vi sentirete in ottima forma, percepirete un rinvigorimento notevole e questo vi aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera serena. Sarà, dunque, questo il vostro giorno fortunato? Si, almeno secondo le stelle. Tutto quello che vorrete realizzare sembra essere nelle condizioni migliori per essere svolto. Le imprese di lavoro, intanto, forse richiederanno risorse fisiche ed economiche superiori al previsto ma, nel complesso, sarete sempre all’altezza della situazione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – In campo sentimentale continua il vostro periodo fortunato, non solo per quanto riguarda la vita a due. In generale avrete tutti gli appoggi celesti per godervi momenti ricchi di passione, di attrazione reciproca e di note romantiche. Le stelle, infatti, prevedono per venerdì una giornata ricca di influenze stimolanti, ottime per dare briglia sciolta a tutta la vostra fantasia. Saranno proprio i sensi a regalarvi le sorprese più belle, facendovi vivere momenti d’amore indimenticabili (non solo con il proprio partner…). Single, splendido venerdì, per la maggior parte di voi. Sarà il vostro momento? C’è da augurarselo, sperando che lo sappiate sfruttare al meglio. Intanto, non esitate nel cogliere al volo le occasioni che si presenteranno. Amicizie, incontri, passioni ufficiali e clandestine promettono di colorare questo giorno. Quasi tutte le attività di relazione potranno risultare alquanto vantaggiose, anche perché la vostra opinione verrà sempre ascoltata e tenuta in considerazione. Nel lavoro, il cielo positivo saprà darvi l’appoggio di persone influenti e di ambienti che fino ad ora non hanno dato la possibilità di esprimere il vostro talento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Giornata di venerdì da considerare giù di tono. Sul finale di periodo una lieve ripresa potrebbe far capolino e rincuorare molti di voi. In amore, avete di fronte una situazione difficile, quindi lottate ma siate consapevoli che la persona che avete accanto è quella che realmente volete. Per cui varrà la pena lottare allo stremo per difendere il rapporto. Quindi, non aspettate domani, le stelle consigliano di agire subito già da oggi: sappiate che la vostra ferrea determinazione verrà presto premiata e ripagata al 1000 per mille! Single, giornata movimentata caratterizzata da situazioni e umori lievemente grigi. Avrete momenti di vivacità, avvenimenti gradevoli, ma anche imprevisti e malumori, come per altro succede sempre nelle giornate di tutti di noi. Ma qualche problema in più che, in questo giorno, potrebbe riguardare la casa o la famiglia in generale: tranquilli, però, perché le persone a voi care sapranno cosa fare per farvi ritrovare il sorriso. Nel lavoro, se sentiste il desiderio di defilarvi da un problema che crea ansia o preoccupazione, rispettatelo. Staccate la spina e rilassatevi, rinviate gli impegni meno urgenti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Periodo difficile. Per i sentimenti, vi aspetta una ripida salita per via di influenze planetarie dissonanti: non spaventatevi ma organizzatevi al meglio per affrontare il periodo con la giusta forza e determinazione. Anche nei momenti bui ed impegnativi della vita, imparare una lezione equivale ad uscirne come persone migliori. Single, il cielo grigio vi renderà pessimisti e lamentosi: rischiate di vedere le cose più negative di quanto non siano in realtà. Certo, è probabile che dobbiate affrontare qualche situazione problematica, ma la famiglia lascerà a voi una decisione molto importante: valutate accuratamente le varie alternative e possibilità, senza lamentarvi di questo compito. Se siete stati scelti è per la fiducia di cui godete e qualsiasi decisione prenderete verrà comunque ben apprezzata. Nel lavoro, se avete un’attività autonoma badate a non affrettare situazioni che potrebbero provocare più danni che vantaggi. Pianificate pure i vostri interventi mettendo bene in chiaro pro e contro.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Routine e serenità, un buon mix per vivere bene il periodo. In amore, Venere scaglierà verso alcuni di voi frecce infuocate di passione, mentre Cupido potrebbe colpire (e lo farà senza alcuna forma di reticenza) più di qualche single: se passione deve essere, allora passione sia! Non potete tirarvi indietro in questo momento importante: presto sarete soddisfatti di quello che riuscirete a concludere e del bel rapporto che avete con la persona del cuore. In tanti vi renderete conto di essere veramente orgogliosi di voi stessi e della vostra vita sentimentale. Chi avesse una storia in bilico, gli astri si daranno da fare agevolare la soluzione ad eventuali problemi. Una leggera aria di novità porterà a smuovere, spostare, divertire e far nascere una nuova voglia di fare. E’ il momento di gettarsi all’inseguimento dei sogni: troverete sicuramente alleati preziosi, tra cui le stelle, che vi aiuteranno a realizzarli. Al lavoro tutto riuscirà bene. L’intuito c’è, la concentrazione pure, la creatività e la sensibilità saranno perfette per intraprendere percorsi nuovi. Avrete la lucidità necessaria per costruire il vostro avvenire su basi solidissime.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – L’oroscopo di domani, venerdì 17 giugno, presume possa essere un buon periodo. In campo sentimentale, alcune coppie dovrebbero prendere la vita in modo più sbarazzino. Ammettere di voler veramente bene ad una persona è una cosa splendida e soprattutto appagante, come poche altre al mondo! Potete sicuramente trovare il modo, o più tempo, da dedicare a chi amate. Con delle piccole accortezze riuscirete di certo a vivere meglio la relazione sentimentale. Single, avrete un grande entusiasmo nell’affrontare qualsiasi impegno e uno stato d’animo positivo anche se si trattasse di risolvere qualche problema importante. Quindi, non fatevi sfuggire nessuna opportunità. Tutto ciò che riguardasse la progettazione di qualcosa in generale sarà favorito; rimboccatevi le maniche, dunque, e datevi da fare il più possibile. Nel lavoro, saranno favorite le scelte di tipo economico e/o finanziarie: potreste approfittarne se già aveste in mente un investimento, oppure se intendeste affrontare un acquisto importante, per voi stessi o per la vostra abitazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Periodo un pochino delicato, difficile per molti del segno: il momento potrebbe essere segnato da un sottotono generalizzato a ogni livello. Evitate di guardare in continuazione l’orologio nella speranza che si metta a correre. In questo modo il tempo passerà anche più lentamente. Il dinamismo lascerà spazio ad un’insolita pigrizia, per cui rallentate i ritmi. Se ne avvertiste il bisogno, ma occhio a non scivolare nell’apatia, relegate pure qualcosa in un angoletto, da riprendere non appena passato il periodo “no”. Sappiate comunque che un atteggiamento passivo vi procurerà inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza. Inutile farvi carico di questioni che non vi toccano, tanto più se, rimuginando su una soluzione, trascurate cose più importanti. In amore, per rincorrere forti emozioni potreste cacciarvi in una situazione alquanto difficile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Giornata stabile, buona nella maggior parte del tempo. In amore, la Luna sarà propizia quel che basta per accendere le vostre emozioni più dolci. Per alcuni di voi infatti sarà bello sentirsi amati, ricercati, desiderati e persino un po’ viziati. In generale la giornata si preannuncia tranquilla, come piace a voi, senza sussulti o imprevisti che possano distogliervi dalle occupazioni preferite. Smaltiti con calma gli impegni, potrete ritagliarvi un angolino tutto vostro, per oziare e fantasticare in pace. Nel lavoro, dovete sciogliere qualche nodo, dovuto ai malintesi che si creano quando la comunicazione non è perfetta: l’esperienza sarà la risorsa su cui contare. In amore invece, tutto bene, fino a quando i ricordi sono fonte di commozione. Ma quando v’impediscono di vivere con gioia il presente, meglio darci un taglio e seppellire definitivamente rimpianti o rancori.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Le previsioni dell’oroscopo indicano una giornata non male. In generale possiamo affermare che la buona routine quotidiana è sicuramente ben accetta a molti del segno: meglio questo che altro, ben sapendo che c’è di peggio. Tenete comunque presente che da ogni crisi si esce sempre rinnovati, sicuramente più forti di prima: è basilare affrontare le difficoltà con il giusto spirito, fermarsi a pensare per poi ripartire. Riflettete per trovare una soluzione alle vostre ansie e non datevi per vinti prima della battaglia. Nel lavoro intanto, potrebbe essere questo il momento giusto per esigere chiarimenti. Approfittate di un appiglio, di uno spunto, giusto per intavolare un discorso delicato. In amore, anche se Venere non vi darà molto retta in questo periodo, avrete il sostegno parziale della Luna in Acquario, tale da rendervi abbastanza sensuali e più fantasiosi del solito. Emozioni piccanti a fine serata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Giornata assai fortunata e propizia, alla faccia del “venerdì nero”, sia a livello economico che sociale. Vi troverete sempre al posto giusto e pure nel momento più giusto. Risolverete intrighi in un lampo, grazie a colpi di genio: più di così non potevate proprio desiderare. Avrete Venere e Mercurio in trigono al vostro Plutone, dunque un’imbattibile compagnia che vi permetterà di trascorrere una bella giornata, davvero proficua e divertente. Basterà scrollarsi di dosso la pigrizia, spegnere il computer e dedicarsi solo al benessere personale. Nel lavoro, lucidità e prudenza saranno le parole d’ordine con cui fronteggiare qualsiasi situazione frenetica, le uniche in grado di riportare tranquillità nell’ambiente. In amore, attraversate un momento splendido: cercate sempre di evitare gli scontri frontali e puntate a costruire un legame sereno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Favoriti in amore proprio sotto l’egida del malevolo venerdì? Infatti, in questo periodo nei sentimenti state offrendo molto, ma anche ricevendo altrettanto. Quasi tutto il periodo sarà favorevole, senz’altro regalerà emozioni e romanticherie. Preparatevi quindi a trascorrere una giornata vivace e fortunata, ricca di nuovi incontri per i single. Avete in testa tante idee e progetti e senz’altro riuscirete anche a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro, potrete compiere sostanziosi passi avanti, purché abbiate aspettative e strategie realistiche. Avrete le carte in regola per accedere a spazi professionali più creativi, ma dovrete essere disposti anche a qualche piccolo sacrificio. Se in coppia, il vostro fascino misterioso potrebbe fare “nuove vittime” fuori dal menage: occhio! Forse è giunto il momento d’impegnarsi più e seriamente fare scelte importanti per il futuro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’oroscopo del giorno, di venerdì 17 giugno preannuncia un periodo difficile, indicandolo con la spunta del “ko”. Anche se vi sembra che tutto intorno a voi ristagni, con un po’ d’attenzione, coglierete i segnali per migliorare la situazione. Coraggio, siate più ottimisti e ricorrete alla vostra grande forza di carattere per superare le difficoltà quotidiane. Nel lavoro non imponetevi se non proprio necessario. Non strepitate come sempre ma cercate di ascoltare anche il parere degli altri. Fate le cose con calma e tutto andrà per il meglio. In amore, se doveste sentirvi giù rifugiatevi pure nelle coccole del partner, ottimo rimedio quando tutto vi sembra andare storto. Se siete single, uscite in compagnia di nuovi e vecchi amici, chissà, fosse la volta buona? Lo sport vi aiuterà a sentirvi agili e scattanti, anche se la vostra età non fosse più giovanissima. Cercate comunque di evitare strapazzi e disordini, certamente non necessari.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di venerdì 17 giugno: le stelle su lavoro e amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.