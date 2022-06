Oroscopo di Paolo Fox 18 e 19 giugno: weekend favorevole per l’amore. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Sarà un weekend abbastanza tranquillo e di svago. Con l’arrivo della prossima settimana la luna entrerà nel tuo segno e questo ti aiuterà molto. Ti sentirai molto meglio a livello fisico e questo ti consentirà di metterti in gioco in tantissimi ambiti.

Toro – Vieni da giorni difficili e molto pesanti. Questo weekend potrebbe essere quello ideale per tirare il fiato e recuperare energie. Tra l’altro sono favoriti viaggi e contatti con le persone che ti stanno intorno.

Gemelli – Nell’ultimo periodo ti è capitato, inconsapevolmente, di essere un po’ troppo superficiale. In alcuni casi hai molti impegni, anzi troppi, e finisci per dover fare tutto con troppa fretta.

Cancro – Nell’ultimo periodo ti è capitato, inconsapevolmente, di essere un po’ troppo superficiale. In alcuni casi hai molti impegni, anzi troppi, e finisci per dover fare tutto con troppa fretta.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Sabato ti sentirai ancora un po’ nervoso mentre già domenica le cose cambieranno. Il consiglio è quello di portare pazienza, presto la situazione migliorerà.

Vergine – Questo potrebbe essere un fine settimana abbastanza confuso. Questo può valere sia per il lavoro che per i sentimenti. Cerca di ritrovare il tuo tempo e di mettere ordine della tua vita.

Bilancia – Anche se in cuor tuo vorresti vivere alla giornata non sei fatto per questo stile di vita e finisci inevitabilmente per fare progetti a lungo termine, questo non significa che sia sbagliato ma finisce per condizionare.

Scorpione – Questo sabato ti sembra che non sia iniziato come desideravi ma è solo una tua impressione col passare delle ore diventerà una giornata speciale. Un avviso ai single, domani sera potrebbe essere il momento giusto per fare nuovi piacevoli incontri.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Se vedi che in amore e in famiglia le cose non vanno e ci sono sempre i soliti problemi. Hai voglia di scappare. Forse andare lontano ma staccare un po’ la spina ti potrebbe aiutare.

Capricorno – Alcuni di voi possono aver avuto qualche problema di troppo in amore ma questo è il fine settimana giusto per recuperare terreno.

Acquario – Hai la netta sensazione di vivere in una condizione non ideale, sei troppo agitato. Cerca di stare tranquillo solo così potrai dare il massimo.

Pesci – Sabato potrete contare sulla Luna, Marte e Mercurio in aspetto favorevoli, questo ti consiglia di metterti in gioco e di darti da fare in tutti gli ambiti.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 18 e 19 giugno: weekend favorevole per l’amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.