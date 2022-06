nicola-savino-sta-per-dire-addio:-cambio-di-vita-totale-per-lui

Nicola Savino pronto al salto di qualità: addio a Mediaset, un nuovo reality lo attende alla concorrenza.

L’opinionista Nicola Savino è uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Le sue esilaranti gag con la collega Vladimir Luxuria e la conduttrice Ilary Blasi impreziosiscono le puntate del format, e regalano agli spettatori perle, che puntualmente rimbalzano sui social.

Sembra però che il rapporto tra l’opinionista e Mediaset abbia una data di scadenza: il suo contratto con l’emittente dovrebbe terminare in concomitanza con la finale de “L’Isola”. Per Nicola Savino sembra profilarsi una succosa opportunità alla conduzione di un noto format, trasmesso da una rete concorrente: vediamo di che si tratta.

Nicola Savino al timone de “La Fattoria”: ecco le prime indiscrezioni

Tra la schiera di reality presentata da Mediaset, ricordiamo il divertente format “La Fattoria“. Battezzato da Daria Bignardi nel 2004, il programma è poi passato nelle mani di Barbara D’Urso nelle edizioni successive, lasciando poi il testimone a Paola Perego nel 2009.

Da anni si ipotizza il ritorno de “La Fattoria” in Mediaset, ma secondo “Il Giornale” il format sarebbe stato acquisito da TV8, che da mesi corteggia serratamente Nicola Savino. A quanto emerge: “Tra le novità della prossima stagione televisiva su Tv8 approderà Nicola Savino con un nuovo game in access. Non è finita qui perché al conduttore è stata affidata anche la riproposizione del reality La Fattoria“.

🔴 Tra le novità della prossima stagione televisiva su #Tv8 approderà #NicolaSavino con un nuovo game in access e la riproposizione del reality #LaFattoria (@ilgiornale). — cheTVfa.it (@cheTVfa) June 15, 2022

Sembra proprio che TV8 sia pronta a piazzare il colpaccio nel prime time della rete: sicuramente Nicola Savino si rivelerà un conduttore frizzante e pronto a cogliere in fallo i concorrenti. Ricordiamo che “La Fattoria” prevede l’inserimento di un gruppo di Vip in un contesto bucolico. Essi saranno in seguito alle prese con le mansioni più umili e faticose previste dalla routine della vita in campagna, con gran sollazzo degli spettatori.

Secondo il portale “Dagospia”, il contratto di Nicola Savino con TV8 sarebbe già firmato, e i lavori in corso sui nuovi programmi, già inoltrati. Si legge infatti di ulteriori progetti per il noto opinionista: “Mentre la Rai tiene fermo il format ‘Ora O Mai più’, sembra invece che in Via Rogoredo Tv 8 stia pensando di rispolverare un titolo molto forte sui social. Stiamo parlando di Music Farm. L’ultima volta che lo show è andato in onda era il 2006 e adesso la tv satellitare starebbe pensando di riportarlo in vita a breve. Per adesso non c’è una certezza, ma in lista per la conduzione c’è proprio Nicola Savino, che è un nuovo volto di punta del canale. Lui che guiderà anche un game show nell’access prime time dopo la chiusura di Guess my age“.

