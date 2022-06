Matrimonio Alberto Matano | “Schiavi del sistema!”: il famoso attore si scatena, critiche al vetriolo

Bufera sul conduttore e giornalista Alberto Matano: dopo l’evento di portata nazionale, arriva la stroncatura da un noto attore.

Negli scorsi giorni un evento ha tenuto banco, occupando le prime pagine di tutti i rotocalchi nazionali. L’unione civile di Alberto Matano con il compagno Riccardo Mannino ha certamente suscitato ampio clamore: ad officiare la cerimonia è stata l’amica di sempre Mara Venier, altro volto storico di RAI 1.

Alla luce delle attenzioni riservate all’evento, un noto attore si è esposto, recriminando l’eccesso di pubblicità ad esso dedicata. Si tratta dell’attore Francesco Benigno, indimenticato interprete di “Mery per sempre”, “Ragazzi fuori” e “Palermo-Milano solo andata”.

Francesco Benigno sul matrimonio di Matano: “È la notizia più importante?”

L’attore palermitano ha espresso sui social il suo disappunto circa il clamore mediatico riservato all’unione civile di Alberto Matano. “C’è una guerra, una pandemia che ci fa ancora molti morti, un referendum sulla nuova giustizia. 591 Comuni eleggeranno il nuovo sindaco, migliaia di problemi di ogni tipo, gente che muore di fame ed è da ieri che leggo in tutte le testate giornalistiche che esistono in Italia, la notizia in prima pagina più importante che avete saputo dare qual è? Che Alberto Matano si è sposato?“. Queste, le perentorie parole di Francesco Benigno. “Ora, con tutto il rispetto e con tutto l’affetto che posso avere per Matano, secondo voi, la notizia più importante da dare per due giorni consecutivi è questa?“.

Benigno si è poi lanciato in una dura filippica indirizzata alla stampa e ai media maistream: “Questo ci fa capire che che voi giornalisti siete schiavi del sistema o che pensate che siamo talmente cretini che la notizia più importante da dare sia che Alberto Matano si è sposato? Non che io sia contrario, io sono per l’amore a 360 gradi. Oggi ricordiamo che si vota, buona domenica, se non si vota le cose non cambieranno mai, questa è la notizia più importante da dare, con tutto il rispetto per Alberto Matano, viva l’amore, viva Alberto Matano, ma su tutte le prime pagine no!”.

Il conduttore di RAI 1, al momento, non ha replicato alle invettive dell’attore siciliano; d’altronde la polemica lo tocca di riflesso. Vi aggiorneremo tempestivamente circa eventuali repliche di Alberto Matano, o della sua collega Mara Venier.

