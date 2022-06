lory-del-santo-sgancia-la-bomba,-scandalo-all’isola:-“lo-hanno-fatto-in-mezzo-al-bosco”

La soubrette Lory Del Santo dopo la recente bufera fa chiarezza circa la sua esperienza all’Isola: naufraghi sotto processo.

La showgirl Lory Del Santo, recentemente eliminata da “L’Isola dei Famosi”, si è resa protagonista di uno scandalo che ha popolato le prime pagine di tutti i rotocalchi. Gli appassionati di gossip hanno infatti notato sul suo profilo Instagram una clamorosa anomalia. Sotto ad una sua foto sono comparsi molteplici commenti di apprezzamento, firmati dalla stessa Lory, ed il caso ha suscitato l’ilarità dei milioni di follower del format.

Persino Guendalina Tavassi ha infierito sulla soubrette, ribattezzandola “Lory Del Vanto”. Nonostante l’attrice e regista abbia ribadito in diretta che si trattasse di un errore da parte del suo staff, lo scandalo ha goduto di ampio eco. Certamente Lory è un personaggio preminente per il panorama televisivo in salsa italiana, e la sua rottura in diretta col fidanzato Marco Cucolo non fa che confermarlo. Nelle ultime ore la showgirl ha rilasciato anche una lunga intervista a “SuperGuidaTV”, rivelando, tra le altre cose, come alcuni ex compagni abbiano infranto il regolamento previsto dal format.

Lory Del Santo spara a zero sui compagni: ecco la sua vendetta

A lungo osteggiata dai suoi compagni di avventura, Lory Del Santo approfitta dell’intervista per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Ho capito che sarebbe stata un’isola contro di me. Non è arrivata una sorpresa per me, tantomeno una frase positiva nei miei riguardi. L’ultima puntata è stata proprio la fotografia che rappresentava la volontà di farmi uscire. Sono uscita dopo che avevano mandato in onda un video di cinque minuti dove mi insultavano e non mi hanno dato la possibilità di replicare a Nicolas ed Edoardo. Questo non l’ho trovato giusto.“. Queste, le prime parole dopo la bruciante eliminazione.

Lory Del Santo lancia il suo j’accuse proprio ai due naufraghi, insinuando che dietro alla sua eliminazione ci fosse una strategia ben congegnata. “Loro due hanno provato in tutti i modi a farmi arrabbiare, volevano una mia reazione. Volevano mettermi in crisi e vedere la mia faccia arrabbiata. A me non piace litigare con gente di questo basso livello per ragioni così futili. Mi piace il confronto, posso anche litigare, perché sono una persona puntigliosa, ma non per questi motivi!“.

Infine, la soubrette ha anche rivelato di come alcuni isolani abbiano infranto il regolamento, in sordina alle telecamere del format. I principali indiziati sono Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè ed Edoardo Tavassi. “Luca ad esempio, quando era leader ha coperto Nicolas ed Estefania, quando non li avevo scelti per la prova ricompensa, lui ha permesso che mangiassero di nascosto nel bosco, una cosa vietata dallo spirito dell’isola.”. Ha poi aggiunto: “Edoardo, Nicolas e Luca si sono intascati le pizzette durante una ricompensa. Non ho denunciato queste cose perché se no ci toglievano il fuoco e non volevo danneggiare il resto del gruppo!“.

La produzione del programma sceglierà di prendere provvedimenti contro i naufraghi segnalati da Lory?

