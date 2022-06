le-balle-del-pd-smontate-dalla-ghisleri,-sondaggio:-ecco-le-cifre-del-trionfo-della-meloni

Altro che Pd primo partito d’Italia. Secondo il sondaggio di Porta a Porta, realizzato da Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale, il partito di Giorgia Meloni resta in testa alle preferenze degli italiani. Per il campione di Euromedia, Fratelli d’Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 22,5% (+0,3 rispetto al 25 maggio).

Seguono il Pd al 22,3% (+0,8) e la Lega con il 15,3% (-0,4). Solo quarto in classifica il Movimento 5 Stelle, che di questo passo scivolerà presto al di sotto della doppia cifra: la leadership di Giuseppe Conte è finora stata fallimentare, come attestato anche dall’ultima rilevazione che dà i grillini all’11,4% (-1,1 in tre settimane, una debacle). Poi Forza Italia al 7,5% (-0,1) seguita dalla federazione composta da Azione e +Europa che si attesta al 5,1% (+0,3). Subito dopo ci sarebbe Italexit che raggiunge il 3,1% (+0,2), quindi Italia Viva con il 2,6% (+0,3).

I Verdi scendono al 2% (-0,5), mentre Sinistra Italiana è all’1,7% (+0,1) e Lei-Articolo 1 all’1,6% (+0,1). Anche la forza del centrodestra sarebbe, secondo il sondaggio, maggiore di quella dello schieramento di centrosinistra. Il primo, con Fdi, Lega, Forza Italia e altri partiti di area, raggiungerebbe il 45,9% laddove il centrosinistra con Pd, M5s, Leu e Sinistra Italiana si fermerebbe al 37%. In crescita i centristi (Azione, +Europa e Iv) che otterrebbero il 9,7%. I non coalizzati raggiungono invece il 7,4%.