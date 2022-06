È stato costretto, retroscena clamoroso su Edoardo Tavassi: il vero motivo dello sbarco in Honduras

Edoardo Tavassi nasconde un segreto: ecco il vero motivo della sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”.

L’esplosivo Edoardo Tavassi si configura come uno dei naufraghi in pole-position per la vittoria de “L’Isola dei Famosi”. Entrato in coppia con la sorella Guendalina, il verace romano è subito spiccato per lingua pungente e parlantina sciolta. Assieme a Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, compone lo zoccolo duro dei naufraghi più longevi nell’ultima edizione del format, e assieme ad essi concorre per la finale.

Guendalina Tavassi ha rivelato a “Novella 2000” il vero motivo che ha spinto il fratello a partecipare all’esperienza in Honduras, e i retroscena sono davvero divertenti. Scopriamo perché.

Edoardo Tavassi trascinato da Guendalina a Cayo Cochinos: ecco le sue dichiarazioni

Guendalina Tavassi ha recentemente abbandonato il format di Canale 5 dopo l’annuncio del prolungamento sino al 27 giugno. La naufraga ha infatti deciso di interrompere la sua esperienza nel reality per motivi personali, tornando così in seno alla famiglia.

La vulcanica influencer ha rilasciato a “Novella 2000” alcune dichiarazioni circa i motivi che hanno spinto il fratello a esordire nel format. Nella fattispecie, sarebbe proprio lei ad aver circuito Edoardo, favorendo la sua partecipazione a “L’Isola”. “Ho costretto Edoardo a partecipare al programma assieme a me“, ha ammesso Guendalina. “Quando gli dicevo che sarebbe stato difficile superare tutte le insidie, mi rispondeva che ce l’avrebbe fatta. Avrebbe cucinato, avrebbe pescato, avrebbe montato le tende. Poi, però, appena arrivato in Honduras, si è accomodato su una stuoia, ed è rimasto lì a guardare. Gli unici momenti in cui si alzava, era quando gli passava una bella ragazza davanti…“.

Guendalina opera ovviamente un tifo sfegatato per la vittoria del fratello, ma confessa anche: “È un traguardo che si contende con Nicolas Vaporidis, un uomo che sta dimostrando una forte maturità, e che sta piacendo molto agli spettatori. Con lui, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni eravamo un gruppo fantastico. Mi sono impegnata tanto a trasformare Nicolas da serio a sfacciato. Inoltre, mi farebbe piacere la vittoria di Carmen, una donna speciale con un temperamento unico, che sprizza simpatia!“.

Sembra perciò che Guendalina abbia forzato Edoardo a partecipare al reality, anche se a posteriori l’esperienza sembra cucita appositamente su di lui. Scopriremo nelle prossime puntate se le speranze dell’influencer, riguardo alla finale, si avvereranno. Sebbene Nicolas ed Edoardo risultino i favoriti, infatti, anche Nick Luciani sta scalando i consensi popolari, e potrebbe prodursi in un clamoroso colpo di reni durante il rush finale del programma.

