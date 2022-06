sonia-bruganelli-e-l’incidente-drammatico:-ora-parla-l’avvocato,-situazione-delicatissima

Una situazione drammatica sta coinvolgendo Sonia Bruganelli e la sua famiglia. Ora è emerso un dettaglio in più: ecco cosa succede

L’ex opinionista del GF VIP sta vivendo un periodo non facile, in famiglia. Dopo l’esperienza lavorativa al fianco di Adriana Volpe nel programma di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ha deciso di ritornare a focalizzarsi sul proprio lavoro, chiudendo la parentesi da opinionista.

Nelle ultime ore, però, una notizia drammatica ha sconvolto il suo equilibrio e quello del marito, Paolo Bonolis. L’accusa è stata molto pesante ma oggi ha parlato un avvocato, dando una nuova lettura a tutti i fatti.

Sonia Bruganelli, c’entra anche lei

Nella giornata di lunedì 13 giugno, Paolo Bonolis ha ricevuto una pesante accusa. A farla è stato Gabriele Marchetti, concorrente di Ciao Darwin che è rimasto praticamente paralizzato durante uno dei giochi della trasmissione. Gabriele si è ferito durante il gioco del Genodrome durante la puntata del 17 aprile 2019: cercando di passare sopra i rulli, è caduto in acqua in malo modo, rendendolo paralizzato e privo di autonomia.

Il concorrente, tramite le pagine del Corriere della Sera, ha accusato il conduttore di non averlo mai cercato né chiamato, ignorando completamente il suo infortunio e la sua condizione.

Durante la mattina di martedì 14 giugno, però, il legale di Gabriele Marchetti ha voluto parlare di questa intervista rilasciata dal suo cliente e ha voluto specificare qualche dettaglio in più. “Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente“, ha rivelato.

Ma non solo Paolo Bonolis è stato vicino allo sfortunato concorrente della sua trasmissione, rimanendone per sempre segnato e ferito. Anche Sonia Bruganelli, infatti, si è fatta vicina a Gabriele Marchetti, come ha specificato l’avvocato dell’uomo: “Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito“.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sembra che Gabriele Marchetti abbia quindi ritirato le querele sporte nei confronti di Paolo Bonolis e i responsabili di Ciao Darwin. Le pagine del quotidiano hanno infatti raccontato che RTI deve aver risarcito l’ex concorrente di Ciao Darwin, spingendolo quindi a ritirare le denunce fatte. Al momento non si sa a quanto ammontino ma sembra che per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli il peggio sia passato.

