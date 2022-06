Oroscopo Barbanera di giovedì 16 giugno: giorno speciale, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Nella carriera faticate a mettere a fuoco gli obiettivi da raggiungere, sia per le interferenze esterne sia per le circostanze. Prima di agire, fate chiarezza.

Toro (21/4 – 20/5) – Il passaggio della Luna in Capricorno è intrigante. Dopo una baruffa, il partner si scusa e vi coccola, confermando la sincerità dei suoi sentimenti.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Il gran numero di passaggi celesti favorevoli vi rende tranquilli. Una serena integrazione, scambi stimolanti, utili esperienze di collaborazione con gli altri.

Cancro (22/6 – 22/7) – Tensioni sul lavoro, ambizioni che sfumano, iniziate la giornata con la Luna “sbagliata”. Non scagliatevi contro avversari reali o immaginari.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – L’orgoglio è una debolezza, non un punto di forza. Vi farà bene ammettere serenamente il disagio che suscitano in voi certi ricordi o situazioni.

Vergine (24/8 – 22/9) – Siete un fiume in piena, non temete la fatica e avete voglia di competere con gli altri per migliorare la vostra posizione. Meglio di così…

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna si confronta con Giove, entrambi ostili, mettendovi in imbarazzo. Soprattutto in società, dove per camuffare la timidezza infilate una gaffe dietro l’altra.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Se con il capo o i colleghi c’è stato da ridire, recuperate l’intesa e il gusto della collaborazione. Iniziative a lungo termine condotte con abilità.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – La buona forma promossa da Giove consente performance adeguate alla stagione: sport, vita all’aria aperta e rispetto per il vostro benessere.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Percezioni sottili tentano di mettere in crisi il vostro realismo, ma la logica ha la meglio sulla fantasia e alla fine raggiungerete un traguardo.

Acquario (21/1 – 19/2) – Il rendimento in termini pratici lascia un po’ a desiderare, ma influenzati positivamente dall’esempio altrui, rivedrete le vostre posizioni.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna fornisce un punto di riferimento per la creatività, i progetti di largo respiro e vi mette in guardia dalla distrazione e dall’inconcludenza.

