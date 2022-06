isola-dei-famosi,-verso-la-finale:-torna-clamorosamente-in-gioco

L’Isola dei Famosi si sta avviando alla finale e cresce la tensione tra i naufraghi. Chi sta per tornare in gioco?

All’Isola dei Famosi si sente già profumo di finale e qualcuno sta per tornare clamorosamente in gioco. Vediamo che cosa sta succedendo nel reality di Canale 5.

L’Isola dei Famosi ci sta facendo compagnia ogni lunedì su Canale 5 e la padrona di casa è Ilary Blasi. Il reality si sta per concludere e nell’ultima puntata è stato eletto il primo finalista: Nicolas Vaporidis. La scelta dei finalisti sarà determinata sempre attraverso le prove e con il televoto del pubblico, che rimane comunque sovrano fino all’ultimo.

Le ultime nomination sono state importantissime proprio ai fini del gioco a eliminazione. Il gruppo ha votato in massa Nick Luciani, mentre la leader Carmen Di Pietro ha deciso di mandare Mercedesz Henger al televoto contro il cantante. Nessuno però sta facendo i conti con l’altra spiaggia, cosa accadrà?

Isola dei Famosi: Playa sgamadissima viene smontata

Finora tutti i naufraghi hanno avuto la seconda chance di approdare a Playa sgamadissima per scontrarsi con il naufrago che è rimasto a vivere in solitaria sull’isola. Il gruppo sa dell’esistenza della playa, ma non sa chi sia rimasto in gioco. Di certo nessuno dei naufraghi di Playa ultimo sfuerzo Immagina che a rimanere in gioco finora a sia stata Pamela Petrarolo. La showgirl ex volto di Non è la RAI li ha buttati fuori tutti uno per uno nei televoti flash.

Ma chi viene eliminato lunedì va contro Pamela vero? No perché lei ancora salva non si può vedere #isola — VelvetFan (@fan_velvet) June 14, 2022

Il fatto è che Mercedesz perderà anche con Pamela 😅 Non ha scampo poraccia #isola pic.twitter.com/kmtfM7zZQn — La Mega Strega (@lamegastrega) June 13, 2022

L’ultimo rimetterci le penne è stato Gennaro, che ha perso è contro di lei nella votazione e lampo di lunedì sera. Pamela Petrarolo però dovrebbe tornare clamorosamente in gioco fra pochissimo. Non si sa cosa la produzione abbia architettato per darle questa seconda chance, ma sarà comunque il pubblico a decidere. Proprio in merito a questo, gli spettatori si stanno facendo un’idea dei loro naufraghi preferiti e pare proprio che la Petrarolo in realtà non sia tra questi!

Dai social network molti utenti si stanno accordando per eliminare al televoto Mercedesz esclusivamente per il fatto che possa poi farcela a battere Pamela al televoto flash. Andrà davvero così?

