calcio:-liga-presenta-denuncia-alla-uefa-contro-mancity-e-psg,-‘violazione-continua-fair-play’

Madrid, 15 giu. (Adnkronos) – La Liga ha presentato denuncia alla Uefa contro il Manchester City e il Paris Saint-Germain per “violazione continua” delle norme sul fair play finanziario. Il campionato spagnolo ha presentato una prima denuncia ad aprile riguardo ai campioni della Premier League del Manchester City a cui ha seguito un’altra denuncia ai francesi del Psg. La Liga ha anche citato il conflitto di interessi riguardo il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, a causa del suo ruolo di presidente della European Club Association e del suo ruolo di delegato dell’organizzazione al comitato esecutivo della Uefa. In una dichiarazione, La Liga ha affermato che la loro denuncia è dovuta al fatto che i club “violano continuamente” i regolamenti FFP e ritengono che “queste pratiche alterano l’ecosistema e la sostenibilità del calcio” e “servono solo a gonfiare artificialmente il mercato con i soldi non generati nel calcio stesso”.

La denuncia cade dopo un mese importante per entrambi i club, con il Psg che rinnova il contratto dell’attaccante Kylian Mbappe prima del successo in Champions League del Real Madrid e l’arrivo al City di Erling Haaland dal Borussia Dortmund, entrambi i giocatori erano stati dati vicini a trasferirsi in Spagna. Sia il City che il Psg sono stati precedentemente indagati per presunta violazione dei regolamenti FFP, con entrambi i club multati nel 2014 e con spese di trasferimento limitate, ma una sentenza per bandire il City dalle competizioni europee a causa di “gravi violazioni” è stata annullata dalla Corte Arbitrale dello Sport dopo i ricorsi da parte del club inglese.

Il Psg vanta i due trasferimenti più costosi di tutti i tempi con gli arrivi di Mbappe dal Monaco e Neymar dal Barcellona nel 2017, con l’accordo per il brasiliano costato 222 milioni di euro. L’anno scorso, il City ha reso Jack Grealish il trasferimento più costoso della storia della Premier League con un costo di £ 100 milioni dall’Aston Villa. Nonostante le lamentele della Liga sulla spesa dei due club, le squadre spagnole dominano l’elenco degli acquisti più costosi nella storia del calcio con cinque dei primi dieci che hanno tutti visto una squadra spagnola completare l’acquisto.