Amici21 | “Ha sputtanato il copione”: un giudice si tradisce, beccato in diretta [VIDEO]

Un giudice di Amici21 si è lasciato sfuggire una frase che non lascia spazio ai dubbi. Ora è tutto chiaro: fan inferociti

Anche la ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi si è caratterizzata per il successo incredibile; i dati auditel lo riconfermano come uno dei programmi più amati di sempre. Gli ingredienti di questo successo sono molti ma, in primo luogo, l’esperienza: Amici21 è il frutto di ventuno anni di prove, tentativi e scommesse, alcune vinte ed altre perse.

Un ruolo fondamentale è poi quello dei giudici, che durante il serale alimentano le dinamiche tra i ragazzi e giudicano le loro prove. Nelle ultime ore, però, un giudice di Amici21 si è lasciato sfuggire una frase che le orecchie più attente hanno sentito ma, soprattutto, interpretato. L’accusa è pesantissima: ha svelato tutto.

Amici21, Stash non si trattiene e lo dice in diretta

Anche per Amici21 sono stati riconfermati i tre giudici dell’edizione precedente, cioè Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino. I tre hanno creato un bel rapporto e han dato vita a una solida amicizia che, in trasmissione, si concretizza in ironia spontanea e complicità. Nonostante non abbiano sempre lo stesso parere in merito alle esibizioni dei concorrenti, vanno molto d’accordo e si rispettano l’un l’altro.

Nelle ultime ore, uno dei finalisti di Amici21 ha partecipato a una trasmissione di Radio Subasio, esibendosi per gli ascoltatori e rispondendo alle domande: Alex. A un certo punto è intervenuto anche Stash, ex concorrente e vincitore di Amici e giudice dell’edizione conclusasi con la vittoria di Luigi. Proprio Stash, però, ha detto una frase che non è sfuggita ai più attenti: “Sono qui come fan, adesso posso dirlo. Sono un grande fan di Alex“.

quanto sei forte alex MIO DIO STASH VUOLE COSÌ TANTO IL MIO FOLLOW SU IG pic.twitter.com/EltxW5Qsux — sara☁️| non siamo soli e mariposas era (@saraammiratutto) June 14, 2022

Se Alex ha ringraziato, i fan si sono subito schierati contro questa presa di posizione. Durante il serale di Amici21, infatti, Stash ha votato Alex solo due volte sulle nove che si è esibito, preferendo quasi sempre il suo avversario (che spesso era Luigi, il vincitore). Secondo molti, quindi, le parole di Stash han rivelato la presenza di un copione a cui i giudici dovevano rifarsi:

“ADESSO lo posso dire, sono un fan di Alex”

Prima ovviamente non lo poteva dire perché il pongo aveva previsto altro e quindi gli ha dato 2 punti in 9 puntate, mio dio non Stash che sputtana apertamente il copione già scritto HAHAHAHAHAHAH#Amici21 https://t.co/zOZPIOTHNw — n 🌎 (@stanamysmile) June 14, 2022

Le sue parole avrebbero quindi tradito questa “linea di pensiero” da dover obbligatoriamente seguire. Sarà così? Non ci resta che seguire la vicenda per scoprire se verranno forniti ulteriori tasselli.

