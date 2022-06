Ultimatum per Selvaggia Lucarelli | “Che faccia attenzione”: sarà scontro in diretta

L’irriverente Selvaggia Lucarelli ha ricevuto una frecciatina piuttosto infuocata. Avvertimento chiaro e tondo: potrebbero esplodere

Giornalista, opinionista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli è un volto importante e noto in televisione. Di lei son note sicuramente le battaglie, portate avanti con orgoglio e, parallelamente, è noto il suo carattere deciso e forte. Proprio a causa di questo, spesso vive liti e discussioni anche accese, come quelle accadute con Morgan a Ballando con le Stelle.

Nelle ultime ore, però, Selvaggia ha ricevuto un avvertimento piuttosto insolito non tanto per il messaggio, quanto per il mittente. Ecco cosa è successo e perché questa persona l’ha avvertita: potrebbe succedere in diretta.

Selvaggia Lucarelli, donna avvisata mezza salvata

Uno dei programmi tv in cui Selvaggia Lucarelli si è più fatta conoscere è sicuramente Ballando con le Stelle. Qui ricopre da diverse edizioni il ruolo di giudice e si trova, quindi, a dover dare dei voti alle diverse esibizioni. Nota per il suo modo di fare schietto e sincero, spesso i suoi giudizi le son costati diverse litigate, soprattutto con Morgan. Il cantante, infatti, ha reso l’esperienza di giudice piuttosto complessa per Selvaggia Lucarelli, che sicuramente ha trovato il modo di difendersi.

Nelle ultime ore, per Ballando con le Stelle è arrivata una conferma importante. Sono queste delle settimane di intenso lavoro per Milly Carlucci e la sua squadra, impegnati nella preparazione della prossima edizione. Dopo l’addio anche di Samuel Peron che, data l’età, ha deciso di cambiare carriera e indirizzarsi alla conduzione, il futuro del programma sembrava incerto. È di poche ore fa però la conferma di una presenza importante nel cast delle “stelle”: a Ballando ci sarà Iva Zanicchi.

L’aquila di Ligonchio quindi parteciperà allo show di Milly, mettendosi nuovamente in gioco come solo lei sa fare. “Io adoro ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock ‘n roll” ha detto in un’intervista per Radio2, con Pino Strabioli. Iva Zanicchi, quindi, non teme nessuno: né il palco, né le sfide né, tantomeno, gli avversari.

Neanche i giudici la mettono sotto pressione e, a tal proposito, Iva Zanicchi lancia una frecciatina piuttosto infuocata a Selvaggia. “La signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione“ ha detto. “Non deve esagerare Selvaggia sennò io mi innervosisco, sai com’è…!“. Donna avvisata mezza salvata, quindi: riusciranno Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli a non discutere? Non ci resta che aspettare e vedere come andrà.

