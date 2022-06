Tomaso Trussardi esce allo scoperto | Ha ritrovato il sorriso, ecco la foto che non lascia dubbi

L’ex marito di Michelle Hunziker torna a far parlare di sé. Non ci sono dubbi, Tomaso Trussardi ha ritrovato l’equilibrio: ecco perché

Finito al centro delle cronache e dei gossip soprattutto per il suo divorzio con la famosissima Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi è e resta un imprenditore. Con la famiglia, infatti, dirige il marchio di casa, Trussardi, che ha sede a Bergamo. Negli anni, però, Tomaso si è anche lasciato avvicinare dal mondo della ormai ex moglie, fatto di curiosità pruriginose e gossip frenetici.

Nelle ultime ore, Tomaso Trussardi è ritornato al centro dei gossip. Questa volta sembra aver davvero ritrovato il sorriso e l’armonia di un tempo, nonostante le mille difficoltà: ecco cosa sta succedendo nella sua vita.

Tomaso Trussardi, le foto lo tradiscono

Negli ultimi mesi, da quando hanno annunciato la loro separazione, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati al centro dei gossip per diversi mesi. La showgirl svizzera lo è ancora oggi soprattutto per la sua nuova relazione, non ancora ufficializzata ma ormai paparazzata da tutti, con Giovanni Angiolini. Tomaso, invece, viene spesso tirato in ballo per questioni legate alle figlie Sole e Celeste, avute dalla ex moglie.

Molti fan, infatti, hanno notato che l’imprenditore bergamasco era assente al saggio di danza di fine anno delle due figlie. Nelle fotografie postate da Michelle, si vedevano solo le bambine con lei e la nonna Ineke, mamma di Michelle. Tomaso risultava quindi assente e questa mancata presenza ha fatto fin da subito pensare una cosa, ai fan: tra lui e l’ex moglie non scorre buon sangue al punto tale da non presenziare insieme al saggio delle figlie. Nel giro di pochi giorni, quindi, son molte le ipotesi e le voci che son circolate, tra cui anche quella della precisa scelta di non andare per non alimentare il gossip del ritorno di fiamma.

Dopo pochi giorni, però, le fotografie dei paparazzi l’hanno incorniciato in una gioiosa giornata con le figlie a Gardaland, il parco divertimenti. Tutto tornato nella norma, quindi, per quanto riguarda la gestione delle figlie con l’ex moglie. Se con lei le cose non sono andate bene, i due si son sempre detti uniti per il bene delle due bambine, che li renderanno sempre una famiglia nonostante l’amore tra di loro sia finito. Tomaso Trussardi ha quindi ritrovato il sorriso grazie alle sue due piccole: lo ritroverà anche con un nuovo amore? Non ci resta che continuare a seguire i gossip.

The post Tomaso Trussardi esce allo scoperto | Ha ritrovato il sorriso, ecco la foto che non lascia dubbi appeared first on Ck12 Giornale.