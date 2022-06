smacco-cocente-per-alfonso-signorini:-gli-fanno-il-bidone,-tradimento-clamoroso-dei-suoi-protetti

Il conduttore Alfonso Signorini si ritrova con un pugno di mosche in mano: profonda delusione per il volto del GF Vip.

Il rodato mattatore di Mediaset Alfonso Signorini è un profondo conoscitore del mezzo televisivo, nonché delle sue interconnessioni con la stampa scandalistica. Il conduttore del “GF Vip”, infatti, regge saldamente anche il timone del rotocalco “Chi“, e offre spesso anticipazioni e scoop succosi ai lettori più trepidanti.

Nelle ultime ore, però, il settimanale sarebbe reduce da una colossale cantonata: il compleanno-evento di Alessandro Basciano si sarebbe rivelato un flop completo. Scopriamo in che termini.

Alfonso Signorini deluso dai bidoni ad Alessandro Basciano

L’ex volto di “Temptation Island” avrebbe compiuto 33 anni lo scorso 1 giugno: Alessandro Basciano avrebbe voluto festeggiare il suo compleanno circondato da amici e parenti. Prevedibilmente, il settimanale “Chi” ha presenziato al party, sperando di intercettare volti noti della TV e dello spettacolo.

Secondo il portale “Biccy”, Basciano avrebbe organizzato la festa in un locale di Napoli, città in cui l’ex tentatore avrebbe molti amici. Sebbene fosse stata annunciata la presenza di molti Vip, e partecipanti all’ultima edizione del “GF Vip”, sono entrati in scena solamente Giucas Casella e Gianluca Costantino, oltre che l’onnipresente Sophie Codegoni. Soleil Sorge, infatti, in quel periodo era impegnata nell’ospitata-fulmine a “L’isola dei Famosi”, e anche le sorelle Selassiè avrebbero dato forfait.

Si legge su “Biccy” che: “L’improvvisa assenza di molti di loro avrebbe un po’ indispettito i dirigenti del locale che ha ospitato il compleanno ed anche Alfonso Signorini che si sarebbe ritrovato sul proprio settimanale solo due foto con pochissime celebrità“. Alessandro Basciano, tuttavia, avrebbe appreso del bidone degli ex compagni di gioco con diplomazia, e a tal riguardo avrebbe dichiarato: “Io ho invitato un po’ tutti, però c’era il ponte di mezzo. Con serenità sono rimasto in buoni rapporti con quasi tutti i miei ex compagni di viaggio. Non porto rancore nei confronti di nessuno. Il gioco è finito, conta la vita reale…”.

La stampa dovrà accontentarsi di ben pochi dettagli circa il party di Alessandro Basciano: in compenso la sua love-story con Sophie Codegoni sembra procedere a gonfie vele. Come dichiarato in anteprima a “Chi”, i due sono addirittura intenzionati a convivere in pianta stabile, in previsione di costruire assieme una famiglia.

