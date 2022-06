Scoppia la rivolta dei tifosi dell’Inter: un big sta per partire, il “grande tradimento” è pronto

Milan Skriniar è l’oggetto del desiderio del Psg. Il difensore dell’Inter è il nerazzurro con maggiore mercato. La dirigenza sta riflettendo sull’opportunità di cederlo per finanziare le altre operazioni della propria campagna acquisti. Oltre al Psg c’è anche il Chelsea che sarebbe pronto a proporre all’Inter uno scambio per avere il centrale slovacco, valutato 70 milioni di euro dal club nerazzurro. I blues sarebbero disposti a mettere sul tavolo della trattativa il cartellino di Ruben Loftus-Cheek, 26enne centrocampista centrale: un egista moderno, dotato di tecnica, fisico e visione di gioco che potrebbe interessare il club italiano in cerca di un vice-Brozovic.

Ma l’idea di sacrificare Skriniar non piace a tanti tifosi che si lamentano sul web. È stato creato un hashtag diventato poi molto popolare: “Non si tocca”. Mentre è tornato in auge #SuningOut, in tendenza nelle settimane passate. Il sentimento generale che si coglie è quello di «giù le mani da Skriniar», diventato da qualche anno una certezza dell’Inter.

Nel frattempo le operazioni di mercato che è bene ricordare comincerà il primo luglio continuano ad agitare i sogni e alimentano le speranze dei tifosi. L’Atalanta rischia di perdere Luis Muriel: il giocatore è valutato sui 15 milioni. La Dea sta preparando il piano B. Per l’attacco il sogno rimane sempre Luis Suarez, ma tale sembra essere. L’Atalanta si guarda quindi intorno e punta a El Shaarawy della Roma e Beto dell’Udinese.

I bergamaschi avrebbero già contattato la Roma per il Faraone, mentre per Beto rimane alto il muro dell’Udinese; 25 milioni per il centravanti bianconero sono troppi. Intanto Milan e Real Madrid si sono incontrate e gli spagnoli hanno deciso di rispettare l’accordo iniziale del prestito biennale per Brahim Diaz che resterà un altro anno a Milano. La cifra per il riscatto a termine della prossima stagione rimane fissata sui 22 milioni, col controriscatto delle merengues sui 27 milioni di euro. Nel frattempo si è fatto vivo anche Giorgio Chiellini: «Il nuovo capitolo», ha scritto sul proprio profilo Twitter. Chiello ha praticamente ufficializzato il suo passaggio al Los Angeles FC, vestito con la divisa del suo nuovo club. «Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo, mentalmente sarei pronto a fare il dirigente», ha dichiarato invece a “Radio anch’ io sport”. «Vorrei conoscere e praticare tutto quel che avviene fuori dai campi, negli uffici, ma ci vorrà lavoro, pazienza e voglia di scarificarsi. Tra qualche anno ci sentiremo e potrò dire di aver capito almeno qualcosa della particolarità e delle difficoltà».