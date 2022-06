“Può tenere in piedi il governo?”: il sospetto della Meloni, un terremoto dopo il trionfo del centrodestra

Giorgia Meloni non usa giri di parole. Dopo il risultato elettorale di queste amministrative che in alcune città ha fatto registrare il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d’Italia ospite a Quarta Repubblica manda un messaggio chiaro ai suoi alleati e al governo: “Il risultato elettorale ci consegna un Italia molto diversa da quella che è rappresentata in Parlamento, mi interrogo se l’attuale Parlamento possa tenere in piedi un Governo”. Parole di fuoco che accendono il dibattito all’interno del campo moderato. La Meloni non ha dato un ultimatum alla sua coalizione ma ha fatto sapere che se si trovasse nella maggioranza, staccherebbe la spina al governo.

Poi la stessa Meloni manda un messaggio chiaro anche al Pd e ai 5 Stelle che si stanno leccando le ferite dopo la disastrosa sconfitta: “Non c’è stato l’uomo nero in queste elezioni perché il Pd era convinto di vincere, oggi hanno già ricominciato. Se c’è una cosa che non si può più dire è che FdI non ha una classe dirigente”.

E ancora: “Non sono d’accordo che la democrazia è buona solo nei giorni di sole, quando se nella tempesta ti serve un capitano che abbia il consenso della ciurma”. Poi la leader di Fratelli d’Italia spiega qual è la lezione che arriva da queste urne: “La lezione che arriva è che siamo vincenti quando siamo uniti e quando siamo alternativi alla sinistra”. Insomma il centrodestra unito vince e ripsetta le previsioni dei sondaggi che da tempo danno il campo moderato in netto vantaggio sul centrosinistra.