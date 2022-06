“Porterò alla luce le loro bugie!”: ingresso bomba al GF Vip 7, lui promette scandalo

Un chiacchierato volto dello spettacolo si candida come opinionista al GF Vip 7: vuole entrare a gamba tesa.

La stagione estiva ormai è alle porte, e i principali timonieri dei format di successo stanno già conducendo campagne di casting per i reality previsti per l’autunno. Anche il gruppo autoriale di Alfonso Signorini sta vagliando vari nomi del mondo dello spettacolo per il prossimo “GF Vip 7“, e le indiscrezioni sono ormai all’ordine del giorno.

Come già anticipato, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli cederanno le loro poltroncine rosse in favore di una nuova coppia di opinionisti. Molti nomi sono spuntati all’orizzonte, prontamente smentiti in breve tempo. Si era vociferato infatti circa la partecipazione di Cristiano Malgioglio, Amanda Lear e addirittura della soprano Katia Ricciarelli, protagonista indiscussa dell’ultima edizione. Un nuovo candidato ha promesso nelle ultime ore fuoco e fiamme in diretta: si tratta del talent scout Biagio D’Anelli, reduce anch’esso dall’esperienza nella casa di Cinecittà.

Biagio D’Anelli opinionista al GF Vip 7? Ecco cosa sappiamo

La storia d’amore tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan – poi naufragata miseramente -, ha tenuto banco per settimane su ogni rotocalco cartaceo e televisivo. La soubrette l’ha infatti lasciato dopo alcuni accesi confronti in diretta, e i rapporti tra i due si sono completamente raffreddati.

Biagio D’Anelli ha dato però prova durante le sue numerose ospitate a “Mattino 5” e al gemello “Pomeriggio 5” di lingua tagliente e temperamento focoso. Spesso ha infatti criticato apertamente gli ex compagni di avventura, indagando anche circa le strategie impiegate nel gioco. Alle pagine di “Vip”, Biagio confessa le sue ambizioni, ammettendo apertamente la sua candidatura come opinionista nel prossimo “GF Vip”.

“Se mi piacerebbe essere opinionista nella prossima edizione del GF Vip?“, chiede il talent scout. “Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi!“. Biagio aggiunge inoltre: “I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista. So troppe cose, e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti, porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti all’interno della Casa. Mi divertirei tantissimo!“. Le sue dichiarazioni suonano come un esplicito appello al conduttore del format: Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta?

The post “Porterò alla luce le loro bugie!”: ingresso bomba al GF Vip 7, lui promette scandalo appeared first on Ck12 Giornale.