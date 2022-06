Oroscopo Paolo Fox del 15 giugno: bene amore e relazioni questo mercoledì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi ti aspetta una giornata un po’ particolare. Cerca di non prendere delle decisioni affrettate. A lavoro le cose si sistemeranno nel weekend.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ci sono momenti in cui devi cercare di pensare a solo a te stesso, oggi è uno di quelli.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ieri è stata una giornata speciale, cerca di non perdere quelle energie. A lavoro non perdere la concentrazione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – A volte ti isoli dagli altri senza un reale motivo, forse oggi potresti capire perché. Non pensare al lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il tuo partner è sempre più vicino e un po’ ti preoccupa. Lasciati andare. A lavoro avrai una nuova collega.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è il giorno giusto per sorprendere qualcosa di davvero importante. Cerca di parlare con il tuo capo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Anche se non senti da un po’ una persona, dovresti scriverle. Le tue colleghe ti ascolteranno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Combatti per i tuoi obiettivi ma non dimenticarti delle persone che ti stanno accanto.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi è una giornata bellissima. Non rovinarla cercando un pretesto per litigare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ci potrebbero essere delle discussioni ma non dargli importanza. Il lavoro oggi sarà un po’ pesante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Prenditi un po’ di tempo per te e cerca di fare quella chiamata urgente. Il lavoro ti darà grosse soddisfazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non perdere la concentrazione, sei quasi arrivata al tuo obiettivo. Fidati di te stesso.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox del 15 giugno: bene amore e relazioni questo mercoledì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.