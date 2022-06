Oroscopo dell’amore settimanale dal 15 al 22 giugno: le previsioni per tutti i segni. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – Potete sicuramente trovare il modo per imparare a controllare il vostro umore, ma anche il vostro tempo. Con piccole accortezze, riuscirete di certo a vivere meglio le relazioni sentimentali. Le coppie potrebbero essere in dubbio, se affrontare in qualche modo le loro insicurezze, oppure se dedicarsi solo allo svago e al divertimento. È probabile che si scelga la seconda via, più facile. I single non si porranno il problema se tornare o meno sui propri passi, ma prenderanno semplicemente ciò che viene, così come viene e senza particolare impegno.

Toro – Avete delle opportunità migliori in questo periodo, che cercheranno di prendere il sopravvento se glielo permetterete. Se invece continuerete ad essere negativi, di certo non riuscirete a instaurare nessun rapporto. Le coppie metteranno in conto alcuni screzi, per superare brillantemente questa settimana, ma non sarà sempre semplice riuscire a dare una continuità a tale proposito. I single preferiranno avere delle piccole storie, invece di mettere impegno in qualche conoscenza e per approfondirla. Certamente potrebbero aspirare a qualcosa di più.

Gemelli – Potrebbe essere una di quelle settimane che fila liscia come l’olio, senza troppi sbalzi di umore, ma anche senza grandi sensazioni sentimentali. Non sarà male potersi dedicare ad altro. Le coppie saranno il ritratto della serenità finalmente e non vorranno staccarsi da questo stato di grazia nemmeno quando verrà proposta una nuova idea, che potrebbe cambiare radicalmente qualsiasi assetto. I single potrebbero trovarsi a dover chiedere conto ad una persona con la quale stanno uscendo. Ciò vorrebbe dire essersi già affezionati o anche di più, quindi attenzione alle parole!

Cancro – Qualcosa di molto interessante sveglierà i vostri sensi all’inizio della settimana e poi sarete voi a prendere l’iniziativa. In effetti è molto tempo che mancate di sorprendere le persone che amate, sempre che ve ne siano! Le coppie potrebbero rinchiudersi tra quattro mura tanto penseranno di non aver bisogno di nulla più, tuttavia non è così, ma se ne renderanno conto man mano che passerà il tempo l’uno in compagnia dell’altro. I single potranno avere molte chance ma non le coglieranno tutte per paura di imbrogliarsi da soli. Va bene mantenere uno stile di vita morigerato ma di tanto in tanto, uno strappo alla regola non farebbe male.

Leone – Molto presto in questa settimana vi potrebbero essere delle novità che riguardano il vostro stato sentimentale, sia che sia impegnato, sia che sia libero. Forse è giunto il momento di cambiare qualcosa. Le coppie potrebbero trascorrere delle giornate serene e spensierate, ma se non si metterà dentro anche un po’ di passione difficilmente si riuscirà a sentirsi appagati fino in fondo e ci si dovrebbe interrogare su tale punto. I single potrebbero invece non essere molto felici della propria situazione osservando gli altri che invece lo sono, tuttavia tale pensiero svanirà alla velocità della luce parlandone con degli amici.

Vergine – Non appena la settimana inizierà con i suoi impegni lavorativi e con le sue magagne, vi scorderete presto tutti i buoni propositi per le vostre relazioni sentimentali. Così non avrete vita facile con il vostro cuore! Le coppie potrebbero sorprendersi di quanto le cose stiano andando nel verso giusto, ma invece di farsi assalire dall’ansia, bisognerà stare il più sereni e rilassati possibile, per godersi il momento. I single potrebbero aver bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare lo scorso fine settimana, in quanto le cose potrebbero non essere andate secondo i piani. Ad ogni modo si può recuperare!

Bilancia – Se volete cambiare qualcosa nella vostra vita sociale e renderla più interessante, questo è il momento buono e più giusto per intervenire. Non potete lasciare che tali giornate scorrano inerti e senza nuove emozioni. Le coppie potrebbero avere anche loro qualcosa di nuovo ed interessante da fare e non dovrebbero lasciarsi prendere dallo sconforto se non si tratterà di grandi viaggi o di grandi avventure. Basta qualcosa di semplice per cominciare. I single avranno una vita fin troppo intensa e quindi non hanno bisogno di alcun consiglio in merito, se non quello di andarci cauti certe volte, soprattutto con le parole, in quanto qualcuno potrebbe prenderli sul serio.

Scorpione – La prima parte della settimana potrebbe essere alquanto catastrofica per via del vostro ego e dei fraintendimenti che si verranno a creare sempre per colpa vostra. Basterà riflettere un pochino di più! Le coppie potrebbero prendersi un pochino più sul serio perché non è un reato! Ammettere di voler veramente bene ad una persona è una cosa splendida e soprattutto appagante come poche altre al mondo! I single non vorranno azzardare troppo in queste giornate e faranno bene da un lato, tuttavia si priveranno anche di quelle sensazioni che non implicano un futuro insieme ma che valgono comunque la pena di essere vissute!

Sagittario – I primi giorni della settimana potrebbero essere molto più intensi e gioiosi rispetto agli altri, ma questo non significa che vi sia un declino disperato di affetto, vuol dire solo che poi ci andrete più cauti! Le coppie sceglieranno giustamente di affrontare a viso aperto alcuni dubbi che si sono venuti a creare e questo è l’atteggiamento migliore da mantenere in un rapporto, anche se va a gonfie vele! I single non dovranno avventarsi sulle altre persone come se fossero prede da sbranare, altrimenti è normale che non possano ricevere reazioni positive. Chi lo vorrebbe? Un po0 di delicatezza non guasterebbe!

Capricorno – Non potete sempre mettere in piedi un teatrino in questo periodo se le persone che vi piacciono non sono disponibili ad uscire. O mantenete la calma e avete pazienza, altrimenti passate oltre. Le coppie dovranno essere un pochino più comprensive di fronte ad evidenti turbamenti da parte del partner e davanti ad evidenti problemi, di qualsiasi tipo. Non potete di certo pretendere che sia diverso da quello che è! I single avranno più tempo da dedicare a loro stessi e questo di certo è un vantaggio sotto più punti di vista. Ad ogni modo si potrebbero coltivare delle amicizie che poi si potrebbero trasformare in altro.

Acquario – Nel passato avete avuto parecchi dubbi in merito alle persone che avete frequentato, ma non avete mai approfondito tali questioni per capire se avevate o meno motivo. Sarebbe il caso di iniziare ora! Le coppie non dovrebbero rifiutare spiegazioni da parte del partner, ma non dovrebbero nemmeno chiederne insistentemente perché potrebbero creare effetto contrario ed indisporre l’altro per prossimi racconti. I single non avranno grandi sorprese, ma comunque dovranno tendere l’orecchio alle parole che varie persone proferiranno, poichè da queste si potrà capire molto di quello che pensano su di loro! Pesci – Se vi manterrete abbastanza sul vago in questa settimana di certo riuscirete a portare a termine una conoscenza, che vi intriga e che vi ha fatto un po’ perdere la testa. Scoprirete se ne vale la pena! Le coppie non dovranno nascondersi nulla, altrimenti il l’incertezza inizierà ad insinuarsi come un tarlo distruggendo tutte le basi pazientemente poste da entrambi. Più onestà e meno segreti per tutti! I single non vorranno di certo muoversi troppo tra conoscenze azzardate, ma potrebbe essere una occasione per uscire dal proprio guscio e mettersi alla prova, anche solo per un po’!

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su “Grazia” da Oroscopo.it

L’articolo Oroscopo dell’amore settimanale dal 15 al 22 giugno: le previsioni per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.