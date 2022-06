“Non avrò nessun rispetto!”: proposta folle per Milly Carlucci, l’ambita ospite promette fuoco e fiamme

Milly Carlucci piazza un ingaggio prestigioso per il suo “Ballando con le stelle”: la grintosa ospite è pronta a infuocare il palco.

Nonostante le principali emittenti stiano riprogrammando il palinsesto estivo a suon di repliche e fiction TV, i lavori dietro le quinte di Cologno Monzese e Viale Mazzini fervono incessantemente. Se i conduttori più blasonati si stanno concedendo meritate vacanze, la mattatrice Milly Carlucci getta di ora in ora le fondamenta per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“.

Il prestigioso talent danzereccio rivedrà la luce con l’avvento nell’autunno, e nel frattempo la padrona di casa è impegnata nel casting itinerante “Ballando on the road“. Milly Carlucci e il suo staff autoriale stanno ricercando i prossimi volti per il celebre show di RAI 1. La stessa conduttrice ha infatti dichiarato: “Le vacanze possono aspettare. Ora torniamo a danzare in giro per l’Italia. Siamo in cerca di ballerini dilettanti ma anche professionisti che faremo esibire in diretta.”. Nelle ultime ore, una succosa indiscrezione si è fatta strada in rete: una famosa cantante ha confermato la sua partecipazione al talent, e la sua presenza lo renderà quanto meno esplosivo.

Iva Zanicchi nello show di Milly Carlucci, adesso è ufficiale

La grintosa “Aquila di Ligonchio” ha tracciato un solco considerevole nella storia della musica italiana. Interprete appassionata, dotata di un’ampia estensione vocale, Iva Zanicchi ha regnato incontrastata nelle classifiche per molti anni, portando alla celebrità brani come “Zingara” e “Ciao cara come stai?”. Ha inoltre presenziato al Festival di Sanremo con continuità dal 1965 all’odierno 2022 partecipando anche a diverse ospitate televisive.

Pochi giorni fa si vociferava circa un appello della cantante direttamente a Milly Carlucci: la performer avrebbe infatti manifestato il desiderio di mettere alla prova le sue abilità di danzatrice a “Ballando con le Stelle”. La richiesta non è caduta nel vuoto, come conferma Giuseppe Candela di “Dagospia”. Il suo ingaggio sarebbe già ufficiale, come precisato dal giornalista di gossip. “Iva Zanicchi conferma l’indiscrezione di Oggi: Vado a Ballando con le stelle, e vado a ballare.”: ha riportato Candela. “Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll, ha dichiarato a Radio2. Bel colpo per la Carlucci.”.

Iva Zanicchi conferma l’indiscrezione di Oggi: “Vado a #BallandoconleStelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll”, ha dichiarato a Radio2. Bel colpo per la Carlucci. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 13, 2022

Sembra proprio che l’irriverente Iva sia pronta ad infiammare il palcoscenico della kermesse di RAI 1, e la sua presenza regalerà nuovo lustro al già popolare talent.

