italawyers-annuncia-il-secondo-meeting-internazionale-a-venezia

Italawyers International, Associazione di Avvocati Italiani o di lingua Italiana nel mondo, ha annunciato il Secondo Meeting Internazionale per venerdi 17 e sabato 18 Giugno. L’evento si svolgerò a Venezia, all’interno del nuovissimo Business Centre M9 di Mestre.

L’Associazione, senza scopo di lucro, si è fatta conoscere in rete attraverso webinars a carattere giuridico, aperti a tutti ed in forma gratuita. Il meeting di Venezia sarà l’occasione per tracciare un bilancio del primo anno di attività svolta e poste le basi per l’allargamento della base associativa sia in Italia che all’estero.

Italawyers come occasione di collaborazione