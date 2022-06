dentro-palazzo-parigi,-hotel-ideale-per-eventi-e-meeting-a-milano-per-gli-amanti-del-lusso

Oltre 1000 metri quadrati, 1545 per l’esattezza, dedicati a spazi meeting ed eventi, accompagnati da 237 mq di terrazze esterne, offrono la location perfetta per festeggiare in grande stile un’occasione importante, un evento d’affari o un convegno, grazie alla varietà di eleganti sale e ambienti maestosi eccezionalmente versatili. Per gli eventi che richiedono ampi spazi, la magnifica Sala dei Giardini, con una superficie di 372 mq, può ospitare fino a 360 persone, mentre le altre sale, caratterizzate anch’esse da una generosa quantità di luce naturale, si adattano a gruppi meno numerosi.

La possibilità di modulazione delle sale permette, inoltre, molteplici configurazioni dell’ambiente, in modo da creare spazi che si adattano alle diverse esigenze degli ospiti. Con il suo stile elegante, sofisticato e di tendenza, il piano eventi di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa è il palcoscenico ideale per un evento destinato a rimanere nei ricordi più belli, includendo anche una spettacolare sala da ballo con ampie vetrate e balconi che si affacciano sui giardini privati, particolari che rendono ancora più magica l’ambientazione per un matrimonio. Oltre alle sale riunioni, progettate su misura e dotate di tutte le più recenti tecnologie di connettività, al primo piano è presente anche una cucina, che farà di qualsiasi evento un’esperienza ancora più indimenticabile.