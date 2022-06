“comportamento-orrendo!”:-lory-del-santo-combina-un-guaio,-disastro-dopo-la-diretta

Bufera sulla showgirl Lory Del Santo: dopo il recente scandalo, la situazione precipita dopo l’intervento in diretta.

L’attrice e regista veronese Lory Del Santo è da poco uscita dal format “L’Isola dei Famosi”, non senza i rintocchi di accanite polemiche. Solo qualche giorno fa, infatti, l’account Instagram della showgirl è stato invaso da un nugolo di commenti compilati a suo beneficio, e pubblicati a suo nome. Tali messaggi esaltavano la persona di Lory e il suo percorso nel reality, risultando così l’autocelebrazione più celebre e sfacciata.

Alcune di quelle missive si scagliavano apertamente contro la produzione dello show e gli opinionisti in studio: la soubrette ha avuto modo di chiarire l’equivoco in diretta, durante l’ospitata di rito nello studio di Cologno Monzese. Lory Del Santo ha infatti asserito che una persona del suo staff avrebbe sbagliato a copiare ed incollare dei messaggi realmente pervenuti dai fan: in questo modo, sarebbero stati tutti pubblicati per errore a suo nome. L’intervento dell’attrice durante il prime time de “L’Isola” ha arrecato strascichi ben più pesanti: Lory Del Santo ha mollato un sonoro due di picche allo storico fidanzato Marco Cucolo. Vediamo cos’è accaduto.

Lory Del Santo pianta in asso Marco Cucolo: le reazioni dei social

Durante la puntata in cui Lory Del Santo ha perso al televoto, la conduttrice l’ha messa a confronto con i compagni di avventura, che da tempo la tacciavano di falsità ed eccessiva strategia. Marco Cucolo, scomodamente inserito tra incudine e martello, ha propeso per un atteggiamento diplomatico. Senza avversare apertamente il resto del gruppo, ha fatto intendere che anche Lory, talvolta, aveva le sue colpe.

Lory Del Santo, prevedibilmente non ha ben reagito alla mancanza di protezione da parte del compagno, e l’ha annunciato in diretta televisiva. “Quando ti hanno chiesto di me“, ha esordito, “Hai detto che ero così anche a casa.”. Ha poi proseguito: “Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici, così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi, e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche, e che sono trasparente!“.

La showgirl ha quindi concluso: “Hai sbagliato, e adesso torni a casa dalla tua famiglia. Stai lì, e ti chiarisci le idee! Un uomo di 30 deve prendersi la sua responsabilità. Se tu non chiedi scusa davanti a tutta Italia per questo gesto gravissimo, mi vedrai in fotografia per i prossimi 10 anni!“. Il durissimo sfogo della showgirl ha fatto breccia nei sentimenti degli spettatori: ricordiamo che Marco Cucolo è stato ricoverato per dei calcoli renali, e a breve sarà rimpatriato nel Belpaese. L’assenza di preoccupazione ed empatia di Lory Del Santo nei confronti del fidanzato ha sconvolto l’opinione pubblica più della rottura stessa in diretta.

I due avranno modo di chiarirsi e riallacciare la relazione in privato?

