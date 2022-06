amministrative:-calenda,-‘al-pd-dico,-non-faccio-alleanze-per-non-far-vincere-gli-altri’

Roma, 15 giu (Adnkronos) – Centrosinistra unito per non far vincere la destra? “Non può essere questo l’obiettivo. A Provenzano dico, a Palermo il Pd ha detto non ci sediamo neanche con Azione perché i 5 stelle fono fortissimi. Hanno preso il 5%, noi l’8% e il nostro candidato il 15%. E’ come se Provenzano, Boccia, Zingaretti, Bettini, un’ala del Pd cerchi in tutti i modo di abbracciare un movimento che si sta liquefacendo. Sono fatti loro, io non faccio politica per non far vincere gli altri ma per proporre qualcosa”. Lo ha detto Carlo Calenda a radio Anch’io.