alvin,-forzatura-clamorosa:-“li-ha-costretti”,-quel-gesto-in-diretta-[video]

Dopo la diretta dell’Isola dei Famosi Alvin finisce sotto accusa per aver esagerato con i naufraghi. Vediamo insieme cosa ha fatto l’inviato.

Alvin è l’inviato del reality l’Isola dei Famosi e nelle ultime ore è finito sotto accusa per un gesto in diretta. Vediamo insieme che cosa ha combinato nell’ultima puntata.

Alvin è stato spesso criticato in questa edizione dell’Isola dei Famosi per le sue frecciatine all’amica Ilary Blasi. Questa conduzione di coppia tra Italia e Honduras in fondo piace parecchio e ha creato momenti comici indimenticabili. Il pubblico non ha ancora capito se tra i due ci sia davvero astio o se vogliano un po’ televisivamente ricamarci sopra.

Ieri sera è andata in onda la nuova diretta e non sono mancate le spigolate a distanza tra Ilary e Alvin. La tempesta sulle playe ha poi fatto saltare il collegamento e di Alvin non si è saputo nulla per un po’. Successivamente l’inviato avrebbe fatto un gesto in diretta che non è piaciuto a gran parte degli spettatori: “Li ha costretti”. Vediamo insieme di cosa si tratta e le reazioni del pubblico.

Alvin: autore in Honduras?

La puntata di ieri era molto attesa per vedere lo sviluppo del flirt tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Peccato però che le immagini in diretta abbiano offerto uno spettacolo programmato ad hoc per fare avvicinare i due naufraghi. Altro che spontaneità, Alvin li ha invitati a fare il gioco della mela affinché scattasse il bacio tra loro.

Edoardo e Mercedesz vincono la prova, un grande classico dell’#Isola: il gioco della mela! 🍎 Niente elastico per loro! #Isola pic.twitter.com/OrJa5aHOcq — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 13, 2022

Bravo #Alvin che saluta e ringrazia le maestranze che lavorano dietro le quinte! 👏👏👏 #isola #isoladeifamosi — Juniper 👀🐍 (@NoemitaQ) June 13, 2022

L’inviato però è stato subissato dalle critiche degli utenti sui social network, che si ritrovano come sempre a commentare la diretta. La maggior parte di loro avrebbe voluto vedere un reality anziché una forzatura clamorosa verso Edoardo e Mercedesz. Qualcuno si è spinto anche oltre, criticando aspramente Alvin, colpevole di essere come un autore in Honduras e di dirigere un fantomatico copione per i vipponi in costume. Ma è davvero così?

Probabilmente gli autori avevano solo pensato ad un modo piccante ed ironico per dare una spintarella ai due e pare che ci siano pure riusciti. Forzatura o no, Alvin ce l’ha fatta e staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

