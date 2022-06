Una foto di Giulia Stabile scatena la bufera, “Basta trattarla così!”: durissimo scambio di battute

Giulia Stabile, la foto sui social scatena reazioni impreviste: il commento della famosa autrice indispettisce i fan della ballerina di Amici.

Piccolo incidente diplomatico per la vincitrice di “Amici” Giulia Stabile. L’aggraziata ballerina ha conquistato il primo posto nella ventesima edizione del talent di Maria De Filippi e, da allora, i suoi successi professionali si estendono a perdita d’occhio.

La giovane ballerina è stata infatti reclutata dalla produzione del format nel ruolo di ballerina professionista, e accompagna i nuovi talenti nel loro percorso di formazione. Di lei si è molto parlato anche per la sua relazione con Sangiovanni, conosciuto nel contesto del reality. La coppia sembra procedere a gonfie vele, e Giulia è pronta a mettersi in gioco in una nuova scommessa lavorativa.

Giulia Stabile pronta per Netflix, ma gli scatti su Instagram provocano uno tsunami

La giovane italo-catalana ultimamente si è cimentata alla conduzione di “Tu si que vales“, apportando al programma una ventata di freschezza e novità. L’inarrestabile ballerina è pronta anche ad approdare a Netflix, dove la attende un ingaggio prestigioso. Per la prima volta, infatti, Giulia si cimenterà nel doppiaggio di un film di animazione, “Il mostro dei mari”, diretto dal Premio Oscar Chris Williams.

La poliedrica ballerina dimostra di avere le carte in regola per sfondare a tutto tondo nel mondo dello spettacolo, in barba alla sua giovane età. Alcuni sui scatti, pubblicati su Instagram, hanno ricevuto un feedback da una nota autrice televisiva, e il suo intervento ha suscitato accese proteste in rete. Raffaella Mennoia, già parte dello staff autoriale di “Uomini e Donne” e attraente postina di “C’è posta per te”, ha commentato in calce alle foto: “My little doll“. L’affettuosa missiva ha però riscosso esiti del tutto imprevisti. Più un di un follower si è risentito, scattando in protezione di Giulia Stabile. “Quando Giulia avrà capito il suo potenziale femminile“, avverte una fan, “Non ce ne sarà per nessuna! Basta trattarla da bambina! È una splendida donna di 20 anni, e spero spicchi il volo, finalmente, si merita il mondo!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Con ogni evidenza la dedica di Raffaella Mennoia non era altro che una coccola virtuale, recepita però come castrante nei confronti del giovane talento. Noi siamo invece ansiosi di conoscere i suoi prossimi step nel mondo dello spettacolo!

The post Una foto di Giulia Stabile scatena la bufera, “Basta trattarla così!”: durissimo scambio di battute appeared first on Ck12 Giornale.