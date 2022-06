Tutto quello che devi sapere su ICONEA SPA (International CONsortium Education Association) Recensioni, Master,

Quali sono i migliori percorsi universitari triennali? Una domanda ardua in quando non è semplice trovare Un corso di studio che offre tanti sbocchi professionali, particolarmente ricercati dagli studenti. Nell’attuale intreccio dei linguaggi e delle relazioni, in un contesto sociale basato sulla comunicazione e la grande convergenza delle relazioni interpersonali, ma tra queste abbiamo trovato una realtà ad oggi a noi sconosciuta. La si può trovare nel sito iconea.it ICONEA In sintesi di traduce (International CONsortium Education Association) è il risultato di un’esperienza sinergica e collettiva tra Enti Partner operanti nel settore della formazione che collaborano al fine di creare e offrire una proposta formativa tanto solida quanto diversificata. Con un catalogo di corsi ricchi di contenuti e afferenti a numerosi ambiti del sapere, ICONEA propone un’offerta formativa che spazia da corsi di laurea triennale a certificazioni linguistiche, con il fine di soddisfare adeguatamente i requisiti richiesti nel mondo scolastico, universitario e professionale del XXI secolo.

La nostra volontà è quella di far percepire a tutti gli associati, siano essi professionisti di specifici settori, docenti o studenti, l’interesse e l’attenzione che rivolgiamo alla formazione dell’individuo. Per far in modo che ciò accada, abbiamo dato vita alla Rete di Iconea Point che, lavorando in tutta Italia con ICONEA, riescono ad intercettare i bisogni dei cittadini del presente per soddisfarli con una offerta formativa il più possibile attenta e soddisfacente.

Il lavoro di ICONEA persegue una sola mission: permettere all’individuo di formarsi in maniera completa e continua durante tutto l’arco della vita, contando su un solido supporto nelle varie fasi del processo formativo.