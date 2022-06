Sudi tanto e puzzi? Solo così puoi risolvere il problema senza intossicarti

Si apre la stagione più calda, ed è facile incorrere in episodi di sudorazione eccessiva: scopriamo il metodo migliore per tenerla sotto controllo.

Una sudorazione troppo intensa può essere motivo di grande imbarazzo sociale. Quando il corpo è sottoposto a sforzi intensi e a temperature elevate, la produzione di sudore aumenta sensibilmente. Tale reazione agevola la termoregolazione dell’organismo, aiutandoci ad espellere i liquidi caldi, ritrovando così un’adeguata temperatura interna.

Questo fenomeno è completamente naturale e necessario per la sopravvivenza, tuttavia si può tradurre in motivo di forte disagio, specialmente se avviene in occasioni di convivialità. Molti deodoranti chimici sviluppano un controproducente profumo che, in contrasto con la proliferazione di batteri, può addirittura peggiorare la situazione. Come gestire, allora, la sudorazione eccessiva? Ecco un alleato economico, duraturo e completamente naturale!

Sudorazione eccessiva: scende in campo l’allume di potassio

La pietra di allume di potassio è un minerale di origine vulcanica, e il suo aspetto è cristallino, inodore e incolore. L’allume di potassio serba infinite virtù: utile in caso di herpes labiale, è il deodorante naturale più efficace in commercio, completamente privo di additivi chimici.

La pietra di rocca naturale si rivela un potente antibatterico, e impedisce perciò la proliferazione di microbi durante il processo di espulsione dei liquidi. La sua componente salina inibisce infatti la produzione di acidi inevitabilmente connessa ad una sudorazione intensa. L’allume, inoltre, a differenza di altri deodoranti chimici non lascia antipatiche tracce biancastre sui vestiti, non unge e non appiccica. È privo di alcol e gas, qualificandosi come soluzione più ecologica e naturale. Come utilizzarlo? È semplicissimo: dopo l’accurata detersione quotidiana, basterà lasciare la pietra di rocca sotto il getto di acqua tiepida per qualche istante, strofinandolo poi sulle ascelle. Resterete senz’altro impressionati dalla sua efficacia, e vi stupirà anche la durata: un singolo allume di potassio può durare fino a 3 mesi, pur utilizzandolo svariate volte al giorno.

Non è tutto: la pietra di rocca presenta importanti proprietà calmanti, lenitive ed emostatiche. Passata sulle piccole ferite, aiuta il processo di cicatrizzazione, velocizzando la ricostruzione cutanea della parte lesa. È inoltre impiegata per sedare eruzioni cutanee, rossori e bruciori: i suoi impieghi sono davvero molteplici!

Reperirlo è piuttosto semplice: molti banchetti durante i mercati rionali ne offrono un vasto assortimento di taglie e forme. Qualora l’acquisto diretto non sia possibile, niente paura: esistono numerosi shop-online in cui potrete consultare le caratteristiche del prodotto in tutta privacy e tranquillità!

