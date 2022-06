Oroscopo Paolo Fox del 14 giugno: martedì importante per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – In questo martedì potrete ancora contare su Marte, che è il vostro pianeta governante. Dentro di voi c’è dell’agitazione, forse estate facendo troppe cose in una volta. A partire da questa giornata vi sbloccherete e potrete sistemare delle questioni lavorative o personali. Le stelle faranno il tifo per voi, avrete un martedì fruttuoso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’amore amichevole, per voi, è al primo posto. Ultimamente siete più pacati e comprensivi che mai. Oroscopo importante tra mercoledì e giovedì, ma dipenderà da ciò che accadrà in questo martedì. Occhio al lato economico, possibili spese extra per la casa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sole nel vostro segno, accresce la creatività e l’intelligenza si espande. Chi è solo è in cerca di qualcuno/a capace di portare conforto. Ad ogni modo, l’oroscopo del giorno si presenta importante.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Dopo due mesi difficili e sottotono, dovrete riscattarvi. Questo recupero occorre sia nel lavoro che nel fisico. Forse avete fatto una scelta sbagliata e, quando rincasate, siete stanchi. Piccole ansie, ma Venere porta l’amore in primo piano. Avrete un cielo di grande forza, da assaporare appieno.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Per Paolo Fox le stelle vi prestano attenzione in questo periodo. Potreste avere di più, specie dopo il 23. L’amore ha deluso un po’ le vostre aspettative, ma l’estate porterà a delle nuove scoperte.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Siete un segno molto riflessivo, infatti ci pensate bene prima di fare il grande passo in amore. Con Venere a vostro favore potreste anche prendere una spiazzante decisione. Chi è innamorato, avrà ottime speranze per il futuro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cari Bilancia, in amore non ci sono novità da un po’ di tempo… Forse dovreste ripartire da voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, le cose andranno sempre meglio. Avete seminato bene, ora dovrete raccogliere i frutti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 giugno 2022), non precludetevi nessuna uscita. Potreste incontrare finalmente la persona giusta. Credete di più nei vostri obiettivi. Con forza e coraggio potrete raggiungere chi e cosa volete

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cari Sagittario, non è un periodo semplice ma state trovando il modo per uscirne alla grande. Domani – 14 giugno 2022 – però godetevi la giornata e non pensate a niente. Solo a voi stessi. Ve lo meritate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Cari Capricorno, basta rimpianti: è arrivato il momento di fare ciò che pensate sia giusto. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere più determinati e concentrati. Potete portare a casa importanti risultati, ma dipende dalla vostra volontà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 14 giugno 2022), cercate di stare più tempo con il vostro partner, insieme riuscirete a darvi sostengo a vicenda. Per quanto riguarda il lavoro, le cose andranno molto bene.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Cari Pesci, non è ancora il momento per perdere le speranze. Non ora, non ancora. Datevi tutte le possibilità di cui avete bisogno. Discorso valido sia nella sfera sentimentale sia in quella lavorativa.

