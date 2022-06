Oroscopo Barbanera di martedì 14 giugno: giorno da incorniciare, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21/3 – 20/4) – Dal felice incontro della Luna con Giove, a guadagnarci sono i vostri progetti più ambiti, gli studi, gli stage e gli orizzonti che si ampliano a dismisura.

Toro (21/4 – 20/5) – Dopo un’attenta valutazione delle risorse possedute e degli ostacoli presenti sul cammino, saprete mettere a frutto le vostre migliori qualità.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Da oggi avrete Mercurio, vostro governatore, come compagno di “giochi”. Insieme farete viaggi, tratterete affari, soddisferete mille curiosità.

Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro. Siete ambiziosi, ma sapete che per avere un raccolto abbondante, prima bisogna fare una buona semina.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23/7 – 23/8) – Desiderio di cambiamenti ben indirizzata. Volontà di imporvi, di vivere con pienezza, di liberare con coraggio il fuoco che avete dentro.

Vergine (24/8 – 22/9) – Lunedì a lenta carburazione. Come ogni inizio di settimana, di cose da fare ne avete una marea, ma la voglia è latitante e ve la prendete comoda.

Bilancia (23/9 – 22/10) – La Luna in Sagittario porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine tutto quello che avete lasciato in sospeso. Sorprese e novità.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Ordine e organizzazione sono i mezzi su cui fare affidamento per la buona riuscita delle vostre iniziative professionali. Spese impreviste.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23/11 – 21/12) – Molto disinvolti e intraprendenti voi single: avrete tutta l’audacia di osare nuove conquiste e di alimentare l’interesse con sincero entusiasmo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Concluderete felicemente le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione vi aiuterà a dare il giusto valore a una questione che vi sta a cuore.

Acquario (21/1 – 19/2) – La Luna in Sagittario è una mano santa per il vostro umore. Affrontate la giornata con piglio rampante, già di per sé garanzia di riuscita

Pesci (20/2 – 20/3) – Protagonista odierna la Luna in Sagittario che, nelle vesti del capo severo, sale in cattedra a dispensare pillole di saggezza e consigli non richiesti.

