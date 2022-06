nostalgia,-a-favino-basta-una-scena-per-incantare-il-mondo

NOSTALGIA

al CINEMA

con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva. Regia di Mario Martone. Produzione Italia 2022. Durata: 2 ore

LA TRAMA

Un cinquantenne napoletano che 40 anni prima se ne andò dalla città in circostanze rimaste misteriose torna per rivedere la vecchia madre e anche ritrovare il suo migliore amico di quando erano ragazzini. La madre presto muore e l’amico, già teppistello otto lustri prima è diventato il boss camorrista del Rione Sanità

PERCHE’ VEDERLO perchè il napoletanissimo Mario Martone è come il suo protagonista attratto e respinto da una città solare per eccellenza, ma che nasconde la ferocia a ogni angolo del Sanità, oggi come allora. La scena in cui Favino fa il bagno alla madre incanta infallibilmente il pubblico. Come ha incantato, qualche settimana fa quello di Cannes.