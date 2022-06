Marco Guadagno Padova: Ludwig Mies van der Rohe “illusione della geometria”

Marco Guadagno di Padova torna a raccontare la storia di grandi architetti Ludwig Mies van der Rohe , nome originale Maria Ludwig Michael Mies , (nato il 27 marzo 1886, Aquisgrana , Germania — morto il 17 agosto 1969, Chicago , Illinois , USA), architetto americano di origine tedesca le cui forme rettilinee, realizzate con elegante semplicità , incarnava ilStile internazionale diarchitettura .

Formazione precoce e influenza

Ludwig Mies (aggiunse il cognome della madre, van der Rohe, quando si era affermato come architetto) era figlio di un maestro muratore proprietario di una piccola bottega di scalpellino. Mies ha aiutato suo padre in vari cantieri, ma non ha mai ricevuto una formazione architettonica formale. All’età di 15 anni fu apprendista presso diversi architetti di Aquisgrana per i quali disegnò contorni di ornamenti architettonici, che gli intonacatori avrebbero poi modellato in decorazioni di edifici in stucco . Questo compito ha sviluppato la sua abilità per i disegni lineari, che avrebbe usato per produrre alcuni dei migliori rendering architettonici del suo tempo.

Nel 1905, all’età di 19 anni, Mies andò a lavorare per un architetto a Berlino , ma presto lasciò il lavoro per diventare apprendista conBruno Paul, un importante designer di mobili che ha lavorato in stile Art Nouveau dell’epoca. Due anni dopo ricevette la sua prima commissione, una tradizionale casa di periferia. La sua esecuzione perfetta è così impressionataPeter Behrens , allora l’architetto più progressista della Germania , che offrì al 21enne Mies un lavoro nel suo ufficio, dove, più o meno nello stesso periodo,Walter Gropius eAnche Le Corbusier era appena agli inizi.

Behrens era un membro di spicco delDeutscher Werkbund e attraverso di lui Mies ha stabilito legami con questa associazione di artisti e artigiani, che ha sostenuto “un matrimonio tra arte e tecnologia”. I membri del Werkbund immaginavano una nuova tradizione di design che avrebbe dato forma e significato alle cose fatte a macchina, compresi gli edifici fatti a macchina. Questo nuovo e “funzionale” design per l’era industriale darebbe poi vita ad aGesamtkultur, ovvero una nuova cultura universale in un ambiente creato dall’uomo totalmente riformato . Queste idee hanno motivato il movimento “moderno” in architettura che sarebbe presto culminato nel cosiddetto stile internazionale dell’architettura moderna.

A Berlino Mies è stato influenzato dall’emulazione di Behrens delle forme neoclassiche pure, audaci e semplici dell’architetto tedesco dell’inizio del XIX secoloKarl Friedrich Schinkel . Fu Schinkel a diventare l’influenza decisiva sulla ricerca di Mies di un’architettura di Gesamtkultur. Per tutta la sua vita, l’elegante nitidezza degli edifici di Schinkel sembrò a Mies incarnare perfettamente la forma dell’ambiente urbano del XX secolo. Un’altra influenza decisiva è stataHendrik Petrus Berlage , un pioniere dell’architettura moderna olandese, che Mies incontrò nel 1911. Il lavoro di Berlage ha ispirato l’amore di Mies per il mattone e la filosofia del maestro olandese ha ispirato il credo di Mies di “integrità architettonica” e “onestà strutturale”. Per quanto riguarda l’onestà strutturale, Mies alla fine sarebbe andato oltre chiunque altro per fare dei supporti reali piuttosto che apparenti o drammatizzati dei suoi edifici le loro caratteristiche architettoniche dominanti.

Lavoro dopo la prima guerra mondiale

Durante la prima guerra mondiale Mies prestò servizio come arruolato, costruendo ponti e strade nei Balcani. Quando tornò a Berlino nel 1918, la caduta della monarchia tedesca e la nascita della Repubblica democratica di Weimar contribuirono a ispirare una prodigiosa esplosione di nuova creatività traartisti e architetti modernisti . Architettura, pittura e scultura, secondo il manifesto delIl Bauhaus , la scuola d’arte d’avanguardia appena fondata a Weimar, non solo si stava muovendo verso nuove forme espressive, ma si stava internazionalizzando. Mies si unì a diversi gruppi di architettura modernista in questo momento e organizzò molte mostre, ma non c’era praticamente nulla da costruire per lui. Il suo edificio più importante di questo periodo, un memoriale espressionista ai leader comunisti assassinati Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg , dedicato nel 1926, fu demolito dai nazisti.