“impulsi-che-non-puoi-controllare”:-confessione-bollente-di-alvin,-sconvolto-dalla-sua-bellezza-[video]

L’inviato de “L’Isola dei Famosi” Alvin concede un’ammissione senza precedenti: la bella naufraga ha fatto colpo.

Alvin è ormai uno dei volti più storici e riconoscibili del reality “L’Isola dei Famosi”. Le sue schermaglie scherzose con Ilary Blasi fanno ormai parte integrante del programma, e molto si è speculato circa la natura del loro rapporto.

Alvin ha consegnato a Rosalinda Cannavò, durante una sessione di “Casa chi” le sue impressioni sulla conduttrice e sui naufraghi del format, dando adito anche ad una rivelazione piuttosto piccante.

Alvin, tutta la verità sul suo rapporto con Ilary e sull’incursione di Soleil

L’inviato de “L’Isola” ha divertito i suoi interlocutori con il suo piglio esuberante e schietto, rivelando poi quali sono i suoi reali rapporti con la conduttrice del format. “Siamo amici da 24 anni“, ha asserito. Alvin ha poi spiegato che né lui, né la storica amica, si aspettavano un tale, morboso, interesse da parte del pubblico. Per questo motivo i due hanno deciso di calcare la mano, stuzzicando la curiosità del pubblico e giocando sulla loro complicità in diretta. “Abbiamo deciso di fare un po’ i ca**oni!“, ha ammesso ridendo.

Ben altra faccenda, invece, la partecipazione di Soleil Sorge come cameo nella penultima puntata del reality. L’ex gieffina è approdata a Cayo Cochinos in compagnia dell’esplosiva Vera Gemma, e le due novelle naufraghe hanno dettato le sorti dei due distinti gruppi a loro affidati. L’influencer si è anche prodotta in un spettacolare e controverso “Uomo vitruviano”, prova fisica molto impegnativa e faticosa. Già campionessa in tale disciplina nel 2019 – anno in cui ha partecipato al format di Canale 5 -, Soleil Sorge ha superato la prova senza sforzo apparente, deliziando anche il pubblico maschile della visione del suo fondoschiena a favor di telecamera.

Alvin e gli host di “Casa chi” hanno commentato la sua esibizione, scena destinata a rimanere scolpita nell’immaginario collettivo. A tal proposito l’inviato ha commentato: “Sono impulsi, proprio, no? Sono impulsi che in quel momento non puoi controllare. Lo stesso Nicola l’ha detto in diretta, e anche le nostre facce…“.

Certamente la toccata e fuga di Soleil Sorge in Honduras ha creato molto scalpore, e siamo certi che una permanenza più prolungata nel format avrebbe segnato picchi di share senza precedenti. Si profila un futuro come opinionista, per la bionda influencer italo-americana?

