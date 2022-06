“Facevamo finta”: Ilary Blasi presa in giro, salta fuori una scomoda verità

Ilary Blasi deve fronteggiare una spiazzante realtà: emergono i retroscena circa il flirt più chiacchierato di Cayo Cochinos.

Il survival-game per antonomasia sta per avviarsi al termine. L’ultima puntata, infatti, dovrebbe coincidere con il 27 giugno, e la rosa dei potenziali vincitori si fa sempre più sparuta. In particolare, nelle ultime ore è un naufrago ritirato dal gioco a destare l’attenzione dei fan del reality: si tratta del modello brasiliano Roger Balduino.

L’ex isolano è reduce da un’avventura in solitaria a Playa Sgamada, ma diversi problemi fisici gli hanno impedito di proseguire la sua esperienza da novello Robinson Crusoe. Una volta rimpatriato nel Belpaese, il modello ha vuotato il sacco circa la sua liaison romantica con Estefania Bernal, a lungo chiacchierata e osteggiata dai dubbioso pubblico del programma.

Roger Balduino lo confessa, colpo basso per Ilary Blasi: “Era strategia”

I due giovani modelli han ostentato una reciproca attrazione sin dalle prime battute del programma, pulsione che gradualmente si è intensificata, sino a sfociare in un vero e proprio rapporto a favor di telecamere. La genuinità del loro amore ha rappresentato sovente materia di dubbio per gli opinionisti in studio e gli spettatori del reality.

Roger Balduino ha scelto di fare chiarezza una volta per tutte, raccontando con minuzia di particolari la natura del suo rapporto con Estefania. Riporta “Biccy”: “Con lei ci siamo conosciuti proprio poco prima de L’Isola. Diciamo nel viaggio, o meglio in albergo ci siamo avvicinati molto. Mi sono preso di lei. All’inizio abbiamo pensato di fare una strategia, eravamo di comune accordo, giusto. Ma dopo un po’, giocando con il cuore, almeno io mi sono innamorato. Facevamo finta di essere una coppia per andare avanti nel gioco, ma questo è successo all’inizio…“.

Il modello sottolinea quindi che, almeno nelle fasi iniziali, i due avevano cercato di giocare d’astuzia, coinvolgendo il pubblico in un’improbabile love-story. Il sentimento, però, da parte di Roger sembra essere accresciuto col tempo: “Anche gli altri concorrenti ci dicevano ‘vedete che le coppie funzionano’. Poi lei mi è piaciuta, ero veramente preso. Lei sapeva il mio segreto più grande, mio figlio. Secondo me anche io le piacevo, ma non come lei piaceva a me. Qualcosa di intenso è successo. Dove? Fuori dall’isola, nell’hotel. Cosa abbiamo fatto davvero in albergo? Sì, lì è capitato qualcosa di più forte, come ho detto è successo qualcosa di intenso. Mentre in Honduras un bacino ogni tanto…“.

Quale sarà il destino del rapporto tra i due?

