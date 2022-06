“È sparita”: nessuna notizia di Mercedesz Henger, che le è successo?

Mancano poche ore alla nuova diretta dell’Isola dei Famosi e qualcuno si accorge che Mercedesz Henger è sparita. Cosa ha fatto?

Che cosa sta succedendo a Mercedesz Henger? Da parte del pubblico c’è grandissima preoccupazione perché la vippona in costume non si vede da un po’.

Negli ultimi giorni all’Isola dei Famosi é successo davvero di tutto e i fan attendono con ansia la nuova puntata in diretta di stasera. Ilary Blasi dovrà raccontarne parecchie ai propri telespettatori, ma qualcosa è già stato mandato in onda nei daytime e profili ufficiali dei social network.

Dopo il ritiro di Marco Cucolo e le sfuriate di Nick Luciani, finalmente è arrivata una bella notizia: Edoardo Tavassi è rientrato dall’infermeria e ed è pronto a rimettersi in gioco sull’isola. Il suo rientro su playa Ultimo sfuerzo ha fatto divertire molto gli spettatori con il suo saluto al resto del gruppo: ” Sono tornato brutti naufraghi maledetti!”.

La sua assenza in effetti ha pesato e anche influenzato parecchio l’equilibrio del gruppo. Secondo Nick Luciani infatti parte dei naufraghi sarebbero condizionati da Tavassi, perciò in sua assenza avrebbero dovuto regnare la pace e l’armonia. Peccato che così non sia stato, inoltre ad allarmare i fan stavolta è l’inspiegabile sparizione di Mercedesz Henger. Che le è successo?

Mercedesz Henger: un’assenza misteriosa

Durante il weekend non vanno in onda i daytime consueti su Canale 5 e Italia 1, però dal profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi arriva sempre qualche clip fresca fresca. Nelle ultime ore il ritorno di Edoardo Tavassi è stata la notizia più importante del reality, ma le immagini sono state davvero scarse.

Edoardo è tornato e Mercedesz è sparita. Dov’é? Perché non la inquadrano mai? https://t.co/C3e32M37uI — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) June 12, 2022

Considerato che Mercedesz Henger ha confessato di essersi presa una cotta per Tavassi, sarebbe dovuta essere la prima a corrergli incontro appena è tornato sull’isola. Così non è stato e anzi le uniche immagini che il pubblico ha visto riguardavano una chiacchierata tra Edoardo e Carmen, nel quale il naufrago confessava di aver sentito la nostalgia della bella naufraga.

Qualcuno in rete si esprime così: “É sparita”. In effetti della naufraga non si hanno notizie, o meglio immagini dall’Honduras da qualche giorno e sono in molti a preoccuparsi di questa assenza misteriosa. Attenderemo la puntata di stasera per saperne di più.

