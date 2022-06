diretta-genova-e-palermo,-vola-il-centrodestra:-morte-giallorossa.-verona,-clamoroso-“gol-di-tommasi”

Clicca qui e segui in diretta tutti i risultati delle Amministrative città per città

Spoglio iniziato per le elezioni Amministrative 2022. Domenica 12 giugno si è votato in 971 Comuni in tutta Italia. Le città che potrebbero già essere assegnate al primo turno sono quelle di Genova e Palermo dove secondo i primi exit poll i candidati del centrodestra, Marco Bucci e Roberto Lagalla sarebbero in largo vantaggio sul centrosinistra. A Palermo Lagalla è dato tra il 43 e il 47 per cento, mentre Fabio Miceli è dato tra il 27 e il 31 per cento. A Genova, Bucci viaggia tra il 51 e il 55 per cento. Ricordiamo che a differenza di tutti gli altri Comuni, a Palermo il candidato che supera il 40 per cento al primo turno viene eletto sindaco senza passare dal ballottaggio. A Verona invece è sfida tra Damiano Tommasi (Pd, Azione e 5s) al 37-41 per cento, Fabio Tosi (centrodestra) al 27-31 per cento e Federico Sboarina (FdI) tra il 27 e il 31 per cento.

Ore 14.47 Comunali, affluenza definitiva al 54,73%

Si ferma al 54,73% il dato definitivo dell’affluenza per queste elezioni comunali. Lo rende noto il Viminale, fornendo il dato finale relativo 818 comuni su 818, esclusi quelli chiamati al voto nelle Regioni a statuto speciale. Nelle scorse elezioni, 5 anni fa, l’affluenza era al 60,12%.

Ore 14.37 Rauti: “Il centrodestra unito vince”

“Dove il centrodestra si presenta unito i risultati sono evidenti, penso ad esempio a Palermo”. È il primo commento a caldo della vicepresidente dei senatori di FdI, Isabella Rauti, ai microfoni di Rainews 24, poco dopo l’avvio degli scrutini per le elezioni comunali.

Ore 14.28 Catanzaro, Mangialovori (Fi): “Ottimismo per risultato”

“Innanzitutto occorre attendere i dati reali, ma se gli exit poll dovessero essere confermati, per noi si tratta di un ottimo risultato, visti i tantissimi candidati in campo. Ottenere il 44% è un ottimo dato. Ma attendiamo il risultato definitivo”. Così il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria, Giuseppe Mangialavori. A Catanzaro Fi appoggia il candidato sindaco Valerio Donato, che secondo gli exit poll si attesta fra il 40 e il 44 per cento.

Ore 14 Iniziato lo spoglio delle schede delle elezioni comunali

È iniziato alle ore 14 lo spoglio delle schede delle elezioni comunali. Alle ore 15 arriveranno le prime proiezioni.