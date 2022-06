all’america-la-maglia-nera-per-la-produzione-di-rifiuti-di-plastica-per-il-packaging

Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Illinois, e pubblicato sul Journal of Industrial Ecology, ha stilato la classifica dei Paesi che producono più rifiuti di plastica per il packaging nel mondo. Realizzata incrociando i dati sulla produzione globale di rifiuti forniti dalla Banca Mondiale con quelli contenuti nel database EXIOBASE, che mappa le relazioni tra consumatori e produttori di beni in 47 regioni del mondo, la ricerca rivela che il continente che produce più rifiuti di plastica per il packaging è l’America, dove tra Nord e Sud, si raggiunge quasi il 41% della produzione globale. Seguono l’Europa, con il 24%, e l’Asia, con il 21%.

Guardando ai singoli Paesi, invece, al primo posto sul podio si posizionano gli Stati Uniti, responsabili del 19% di tutti i rifiuti di plastica legati al packaging realizzati nel mondo, mentre al secondo c’è il Brasile, con il14%, e al terzo la Cina, con il 12%.

Una fotografia simile emerge anche per quanto riguarda i consumi: Nord e Sud America sono i principali responsabili di rifiuti legati ai consumi, con il 36% del totale; segue l’Asia questa volta, con il 26%, e quindi l’Europa, con il 23%.

A generare una maggiore quantità di rifiuti sono le merci del comparto alimentare, con latticini e prodotti ittici in testa alla classifica dei più inquinanti.

“Cibi ricchi di proteine come la carne, il pesce e i latticini sono diffusissimi nelle Americhe, e si tratta di merce che genera moltissimi rifiuti legati al packaging”, spiega Sandy Dall’erba, direttrice del Center for Climate, Regional, Environmental and Trade Economics (CREATE) dell’Università dell’Illinois.

“Per fare un esempio, ogni chilo di pesce consumato produce in media un chilo e mezzo di rifiuti. La plastica purtroppo è difficile da rimpiazzare, perché non abbiamo altri materiali in grado di proteggere la freschezza dei cibi che vengono spediti in giro per il mondo. Per questo dobbiamo cercare di sviluppare nuove tecnologie che rendano la plastica più biodegradabile, come quelle basate sulle alghe. Ma dobbiamo anche introdurre normative più stringenti, che scoraggino la produzione e l’utilizzo del packaging di plastica”.

L’articolo All’America la maglia nera per la produzione di rifiuti di plastica per il packaging proviene da The Map Report.