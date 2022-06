“Non li inviterei più”: Antonella Clerici senza pietà, la vendetta dopo l’insulto

Nelle ultime ore, Antonella Clerici s’è voluta togliere un sassolino dalla scarpa. Pesantissimo verdetto, la vendetta è servita

Regina dei fornelli e delle trasmissioni del mezzogiorno di Rai1, Antonella Clerici è ormai un volto fondamentale della rete. I suoi programmi intrattengono i telespettatori all’ora di pranzo e li informano sulla cultura culinaria del paese, con ricette facili da replicare e approfondimenti sul tema.

Nelle ultime ore, però, Antonella Clerici ha voluto lasciarsi andare e abbandonare, per un attimo, la maschera gentile che porta solitamente per togliersi un pesante sassolino dalla scarpa. La frecciatina è infuocata.

Antonella Clerici di fuoco: non gli è andata giù

Nella carriera di Antonella Clerici, i successi sono stati molti. A parte i programmi di cucina che l’hanno consacrata la regina di questo tipo di format sulla Rai, la conduttrice si è spesso messa in gioco e cimentata anche in altri programmi. Diverse sono state le sue esperienze al fianco dei bambini, come in “Ti lascio una canzone” dedicato proprio alle voci bianche.

Antonella Clerici, però, si è messa in gioco anche con i quiz. Nel 2006, infatti, è andata al timone di “Affari tuoi”, succedendo a Pupo: è stata l’unica donna ad aver condotto questo fortunato e longevo quiz di Rai1. La sua vera occasione, però, è giunta l’anno precedente, quando le è stato affidato il Festival di Sanremo: nella storia dell’evento, è la quinta donna ad averlo presentato.

Nelle ultime ore, però, Antonella Clerici ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe proprio in merito a questo grande evento. In una recente intervista, le è stata riproposta la sua stessa frase pronunciata nel 2019, quando ha raccontato che alcuni cantanti non parteciparono al Festival di Sanremo 2005 perché, a parer loro, “sapeva di sugo“. Questa frecciatina era chiaramente rivolta ad Antonella Clerici e alla sua tradizione di programmi di cucina e la indicava come, a parer loro, poco adatta al palco dell’Ariston. Antonella Clerici, però, durante questa intervista non si è trattenuta:

“Sono fiera di sapere di sugo”

Antonella Clerici mia filosofa di riferimento! pic.twitter.com/gzGU0BqRnT — Francesco Canino (@fraversion) June 11, 2022

“Non li inviterei più“, ha commentato. La sentenza è pesante ed la conduttrice non si lascia sfuggire l’occasione di sottolinearlo. Chissà oggi, dopo aver letto queste parole, come si sentiranno i cantanti che hanno a quel tempo pronunciato quelle parole. La conduttrice d Rai1 sembra averla superata, anche perché i numeri e l’affetto del pubblico glielo sottolineano quotidianamente: è amatissima.

The post “Non li inviterei più”: Antonella Clerici senza pietà, la vendetta dopo l’insulto appeared first on Ck12 Giornale.