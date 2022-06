nations-league,-all’italia-manca-solo-il-gol,-0-0-in-inghilterra

La giovane Italia di Mancini colleziona un’altra bella figura in giro per l’Europa. Gli azzurri escono indenni dalla trasferta in terra inglese, raccogliendo un pareggio prezioso al Molineux che consente a Donnarumma e compagni di restare in testa al girone di Nations League. Al di là del risultato, importante fino a un certo punto, dallo 0-0 di Wolverhampton il tecnico di Jesi trae indicazioni significative in vista del futuro. Perché i ragazzi lanciati contro i vicecampioni d’Europa – Gatti su tutti – hanno confermato di poter far parte di questo gruppo. La rivoluzione prosegue, ma nel frattempo la Nazionale sembra aver recuperato lo spirito di un tempo, quello che ha permesso agli azzurri di ritrovare gioco ed entusiasmo dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale e di salire sul tetto d’Europa. Il viaggio iniziato proprio un anno fa, con il successo sulla Turchia in un Olimpico in festa nella prima partita della manifestazione, ha portato l’Italia sul trono del Vecchio Continente e, poco dopo, come sulle montagne russe, affossato il sogno Mondiale con un’altra eliminazione beffa. Ma questa squadra dall’amara notte di Palermo è riuscita ad alzare la testa e ripartire.

La costante che accompagna l’Italia pre Euro 2020 e quella che nascendo post ko con la Macedonia nel Nord è la difficoltà cronica nel segnare. Perché nell’ottimo primo tempo degli azzurri a Wolverhampton è mancato solo il gol. Gatti ha messo la museruola a Abraham, preferito a Kane dall’inizio, Pessina e Di Lorenzo hanno lavorato bene sull’out destro, mettendo in difficoltà Trippier. Ma alla fine l’unico a fare davvero bella figura è stato il giovane portiere inglese Ramsdale, titolare per l’occasione al posto di Pickford. Dopo lo spavento iniziale per un errore in disimpegno di Donnarumma – comunque preceduto da un rasoterra a lato di Frattesi – l’Italia ha messo sotto i padroni di casa creando più di un’occasione e mostrando sprazzi di bel gioco. Di Lorenzo si è rivelato una spina nel fianco, Tonali ha mancato il vantaggio con un tocco a colpo sicuro respinto di piede da Ramsdale, in chiusura di frazione dall’area piccola Scamacca ha calciato alle stelle e poco dopo anche Pessina ha sporcato i guantoni del portiere. L’Inghilterra ha combinato poco nei primi 45′ ma è stata comunque capace di sfiorare il vantaggio con una traversa colpita dal tuttofare Mount.

Nella ripresa la nazionale dei Tre Leoni è cresciuta, andando a un passo dal gol con un tocco sotto porta di Sterling incredibilmente a lato. L’attaccante del City ci ha provato poco dopo con un rasoterra debole controllato da Donnarumma. La girandola di cambi – nell’Italia ha debuttato anche Esposito e si è rivisto Gnonto – non ha cambiato la storia della partita, comunque combattuta e aperta fino alla fine. Il pareggio senza reti lascia così aperto ogni discorso per le sorti del girone, che vede l’Italia guardare tutti dall’alto verso il basso in vista della sfida con la Germania. Dopo lo shock per il pass sfumato per Qatar 2022, non era affatto scontato.