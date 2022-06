GF VIP | Amara confessione: “Questo è il punto più basso”, per lui evento devastante

Un noto volto legato al GF VIP si è lasciato andare a un racconto pesante e doloroso. Ecco la reazione, la vicenda è drammatica

Nelle ultime settimane, un’ex concorrente del GF VIP molto discussa si è lasciata andare a una dolorosissima confessione. La vicenda ha toccato tutti e ha sconvolto i telespettatori che, durante la sua edizione, si erano affezionati a lei. Negli ultimi giorni, però, anche altre persone han commentato questi fatti.

Le rivelazioni del padre sono profonde e toccanti e le sue parole segnano marcatamente un prima e un dopo, nella sua vita. La questione è delicata: chissà come si riprenderà.

GF VIP: Cristiano de Andrè parla della figlia

La nipote del cantautore genovese, Fabrizio de Andrè, ha partecipato al GF VIP nel 2019, con la conduzione di Barbara d’Urso. Fin dai primi giorni di reality, era emerso uno strano rapporto tra lei e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini: una storia disfunzionale, fatta di paura e scorrettezza. Anche la conduttrice stessa aveva preso alcune posizioni molto dure contro l’uomo, a causa di alcuni atteggiamenti che non le erano piaciuti.

A fine maggio 2022, però, Francesca de Andrè ha confessato tutto. “…quando era in fase off cominciavano le botte. Senza un motivo, senza una discussione. Ormai avevo imparato a riconoscere quegli occhi” ha raccontato, ammettendo le violenze subite dall’ex compagno. Il racconto l’ha fatto in diretta a I Fatti Vostri, da Salvo Sottile, dove si è lasciata andare ed ha ammesso di essersi trovata più volte tra la vita e la morte.

Nelle ultime ore a commentare questi fatti è stato anche suo padre, figlio del noto cantautore: Cristiano de Andrè. Durante un’intervista a Il Corriere della Sera, ha raccontato di quanto desidera che la figlia riesca a mettere la testa a posto. “È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto…”. Sempre parlando della figlia, poi, ha raccontato come la società in cui viviamo favorisca il peggio di noi stessi e lo alimenti, poiché è l’unica via per avere il successo: “E questo è il punto più basso che abbiamo raggiunto“, ha commentato.

Per ora Francesca de Andrè non ha commentato le parole del padre, cosa che invece non è riuscito a non fare Gabriele Parpiglia. Il giornalista, infatti, ha denunciato il modo in cui il cantautore ha parlato della figlia: “Quindi il problema non è la figlia massacrata, come da referto (…) Il problema è la figlia stessa. Che schifo!“. Insomma, la vicenda è intricata: Francesca de André risponderà al padre? Non ci resta che aspettare.

