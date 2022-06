Baku, 12 giu. – (Adnkronos) – Primo colpo di scena al nono giro del Gp dell’Azerbaigian con il ritiro della Ferrari di Carlos Sainz che si trovava in quarta posizione. La macchina dello spagnolo si è fermata alla curva 4 per un problema tecnico. Bandiera gialla e virtual safety car con Charles Leclerc che ne approfitta per cambiare le gomme. Al comando ci sono le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen e poi la Rossa di Leclerc.